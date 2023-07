Promotor Janjikan Banyak Kejutan Kolaborasi di We The Fest 2023

We The Fest 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sarah Deshita selaku Brand Consultant Ismaya Live sekaligus promotor konser menjanjikan memberikan banyak kejutan di festival musik We The Fest 2023.

Sejauh ini Sarah Deshita belum bisa membeberkan terkait penampilan kejutan dari musisi dalam negeri maupun internasional tersebut.

"Mungkin kalau dari dalam negeri atau luar negeri masih prepare masing-masing tentunya kita ngobrol sama mereka apa yang spesial dari dalam negeri mau kolaborasi sama ini itu," kata Sarah Deshita dalam jumpa persnya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Kendati begitu pihaknya siap memberikan pengalaman berbeda di WTF 2023 kali ini.

"Nanti itu nanti. Kalau dikasih tahu sekarang engga jadi misteri," ujar Sarah.

Empat musisi internasional diketahui akan menjadi headliner dalam WTF 2023 kali ini, diantaranya The Strokes, The 1975, The Kid Lardi hingga Daniel Caesar.

Kemudian Lewis Capaldi yang sebelumnya juga menjadi headliner terpaksa harus dibatalkan lantaran sang penyanyi masih dalam pemulihan akibat mengidap sindrom Tourette.

"Jadi dia itu ada masalah kesehatan dan memang kemarin kita sempat deg-degan karena banyak mengcancel banyak turnya dia di Eropa dan Amerika," ungkap Sarah.

Namun sejauh ini pihaknya masih mengupayakan agar Lewis Capaldi bisa tampil ke Indonesia dengan melihat kondisinya terkini.

Ditunggu ajah hahaha. Tapi masih dicoba terus semoga ya dengan waktu yang tiga minggu ini ada kabar baik," pungkasnya.

Diketahui, pagelaran festival musik tahunan We The Fest 2023 diselenggarakan pada 21, 22 dan 23 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta Pusat.

Total 19 musisi internasional serta 25 musisi Tanah Air dari berbagai genre-genre musik yang berbeda turut hadir dalam memeriahkan We The Fest 2023.