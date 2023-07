Sinopsis My Precious, Film Thailand yang Dibintangi Nanon Korapat dan Film Rachanun, Tayang 19 Juli

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film Thailand My Precious.

Film Thailand My Precious diadaptasi dari novel "The Girl We Chased Together in That Years" karya Jiu Ba Dao.

Film Thailand My Precious telah tayang di Thailand pada 27 April 2023, sementara di Indonesia akan tayang pada 19 Juli 2023, mendatang.

Film produksi GMMTV ini disutradarai oleh Fon Kanittha Kwunyoo dan Naphat Chitveerapat.

Sederet artis yang membintangi film Thailand My Precious di antaranya, Nanon Korapat, Film Rachanun, Ohm Pawat hingga Chimon Wachirawit.

Sinopsis Film Thailand My Precious

Berlatar tahun 1999, film My Precious menceritakan tentang remaja berusia 16 tahun yang bernama Tong.

Tong memiliki 4 teman yang bernama Dong, Bank, Mai dan Pao.

Mengutip dari MyDramaList, Tong dan teman-temannya kerap sekali membuat kekacauan di sekolah.

Hal tersebut tentunya membuat guru-guru di sekolahnya pusing.

Sebagai hukuman atas keisengannya di tengah kelas, Tong harus duduk di depan Lin.

Lin merupakan gadis terpindar dan termanis di sekelasnya.

Teman-teman Tong tampak menyukai Lin.

Ternyata Tong dan Lia menjadi dekat karena banyak menghabiskan waktu bersama.