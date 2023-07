Lirik Lagu dan Terjemahan Black Window - Iggy Azalea: Iam Gonna Love You, Until You Hate Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Black Window yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Australia, Iggy Azalea.

Lagu Black Window merupakan karya kolaborasi Iggy Azalea dengan penyanyi berkebangsaan Ingrris, Rita Ora.

Karya kolaborasi tersebut menghasilkan lagu Black Window yang berdurasi 3 menit 30 detik itu dirilis pada 8 Juni 2014.

Sejak pertam aklai dirilis lagu Black Window milik Iggy Azalea dan Rita Ora tersebut telah ditonton sebanyak 661 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Black Window dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Off To The Races - Lana Del Rey

I'm gonna love you

Aku kan mencintaimu

Until you hate me

Hingga kau membenciku

And I'm gonna show you

Dan kan kutunjukkan padamu

What's really crazy

Apa yang benar-benar gila

You should've known better

Harusnya kau sudah lebih tahu

Than to mess with me, heartache

Jangan macam-macam denganku, sakit hati

I'm gonna lie to you, I'm gonna lie to you

Aku kan berdusta padamu, aku kan berdusta padamu

Gonna lie to you, gonna lie to you

Kan berdusta padamu, kan berdusta padamu

Like a black widow, baby

Seperti seekor black widow (laba-laba yang membunuh pejantannya)