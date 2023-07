Chord Gitar dan Lirik Lagu Gethuk Ciptaan Manthous, Kunci Dasar C: Sore Sore Padang Bulan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Gethuk ciptaan Manthous.

C

sore sore padang bulan

Am Dm

ayo konco podo dolanan

Dm

rene rene bebarengan

G C G

rame rame e do gegojegan

Intro : C Am Dm

Dm G C G

C

kae kae rembulane

Am Dm

yen disawang kok ngawe-awe

Dm

koyo koyo ngelingake

G C G

konco kabeh ojo turu sore sore

Reff :

C Dm

gethuk asale soko telo

C G

moto ngantuk iku tambane opo

C Dm

gethuk asale soko telo

C G

yen ra pethuk atine rodo gelo

Am F

ojo ngono mas ojo ojo ngono

Dm G C

kadung janji mas aku mengko gelo

Musik : -C -C-C -C -G-G -G-G

C Am Dm

Dm G C G

C

kae kae rembulane

Am Dm

yen disawang kok ngawe-awe

Dm

koyo koyo ngelingake

G C G

konco kabeh ojo turu sore sore

Reff :

C Dm

gethuk asale soko telo

C G

moto ngantuk iku tambane opo

C Dm

gethuk asale soko telo

C G

yen ra pethuk atine rodo gelo

Am F

ojo ngono mas ojo ojo ngono

Dm G C

kadung janji mas aku mengko gelo

Am F

ojo ngono mas ojo ojo ngono

Dm G C

kadung janji mas aku mengko gelo

Outro : Dm G C

