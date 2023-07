Penyanyi Kafin Sulthan Luncurkan Single 'I Am', Terinspirasi Quote Descartes

Laporan wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertepatan ulang tahunnya ke-19, Kafin Sulthan merilis single baru bertajuk 'I Am'.

Bagi Kafin, lagu I Am ini dijadikan sebagai momentum re-debut (debut ulang) untuk mengawali karya-karya selanjutnya setelah vakum cukup lama.

Dipilihnya judul I'Am sebagai single redebut tentu bukan tanpa alasan, maknanya sangat filosofis.

"I Am sebagai sebuah judul diambil dari quote 'cogito ergo sum' yang diujarkan oleh René Descartes, filsuf Prancis Kalimat tersebut dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "I think therefore I am" yang berarti "saya berpikir maka saya ada," ungkap Kafin Sulthan.

Sementara isi dari lirik lagu ini menurut Kafin bercerita tentang penerimaan diri secara apa adanya.

"Liriknya bercerita tentang self-acceptance. Secara santai dan setengah bergurau, Saya mencoba mengetengahkan kelemahan-kelemahannya dan berdamai dengan segala kekurangannya," tuturnya.

Proses bikin lagu ini terbilang cukup lama, yaitu ditulis pada 2018.

Kafin Sulthan mengaku menulis secara spontan dan telah melewati banyak iterasi sampai akhirnya mulai direkam pada tahun 2021 dan dirilis bulan Juni tahun 2023 ini.

Sebelumnya Kafin sudah pernah merilis dua

single solo, jadi lagu I Am ini menjadi single ketiga sepanjang karir musiknya.

Usai merilis single I Am ini Kafin berencana bikin lagi single yang baru.

"Saya sedang berdiskusi dengan Ari Renaldi perihal single-single berikutnya, yang menjadi langkah awal menuju perilisan album solo nanti," sambung Kafin.

Selain berkarir solo, Kafin Sultan saat ini juga merupakan personil sekaligus produser dari 'New Chaseiro' yang juga baru merilis single terbarunya.

Tak hanya sebagai pemusik, Kafin juga dikenal sebagai pemain film Keluarga Cemara, beserta sekuel dan series-nya.

Saat ini Kafin tercatat sebagai mahasiswa arsitektur Universitas Indonesia yang tengah menyelesaikan tahun terakhirnya.

Berbicara soal sampul digitalnya yang berupa balok-balok mainan anak yang tersusun seperti kata “I Am”, menurut Kafin adalah hasil dari jepretannya sendiri, .

"Balok-balok yang tersusun seperti kata I Am ini hasil jepretan aku sendiri. Itu merupakan kilas balik kepada kebiasaan masa kecilku merangkai huruf-huruf dengan aneka hal di sekitar rumah." jelas Kafin Sulthan.

Lagu I Am kini sudah tersedia di seluruh digital streaming platforms.