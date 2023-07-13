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Chord Gitar dan Lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf, Viral saat Ulang Tahun
Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf, sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun.
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf.
Penggalan lirik Sholawat "Mabruk alfa mabruuk, alaika mabruuk", merupakan lirik dari lagu Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf.
Sholawat Mabruk Alfa Mabruk sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun dan viral di media sosial.
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Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf:
Intro: Am Dm F E Dm
Am E F Am Am
Dm F E
Dm Am E F Am
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Dm E
Mabruk alfa mabruuk
E F Am
yaum miiladik mabruuk..
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Dm E
Mabruk alfa mabruuk
E F Am
yaum miiladik mabruuk..
Am Am
Selamat hari milad
Dm Am
Semoga dapat rahmat
Am Am
Selamat hari milad
Dm Am
Semoga dapat rahmat
Dm E
Dari Allahu Ahad
E F Am
Hingga hidup selamat..
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Dm E
Mabruk alfa mabruuk
E F Am
yaum miiladik mabruuk..
Interlude:
Am G F Am
Dm Am E F Am
Am Am Dm Am
Am Am Dm Am
Dm E E F Am
Am Am
Selamat ulang tahun
Dm Am
Semoga berkah turun
Am Am
Selamat ulang tahun
Dm Am
Semoga berkah turun
Dm E
Dari Allah Pengampun
E F Am
Sehingga hidup rukun...
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Dm E
Mabruk alfa mabruuk
E F Am
yaum miiladik mabruuk..
Am Am
Aamiin aamiin aamiin
Dm Am
Aamiin aamiin aamiin
Am Am
Aamiin aamiin aamiin
Dm Am
Aamiin aamiin aamiin
Dm E
Aamiin aamiin aamiin
E F Am
Aamiin ya rabbal'alamin..
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Am Am
Mabruk alfa mabruuk
Dm Am
'alaika mabruuk
Dm E
Mabruk alfa mabruuk
E F Am
yaum miiladik mabruuk..
Outro :
Dm E E F Am
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(Tribunnews.com)