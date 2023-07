Chord Gitar dan Lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf, Viral saat Ulang Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf.

Penggalan lirik Sholawat "Mabruk alfa mabruuk, alaika mabruuk", merupakan lirik dari lagu Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf.

Sholawat Mabruk Alfa Mabruk sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun dan viral di media sosial.

Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf:

Intro: Am Dm F E Dm

Am E F Am Am

Dm F E

Dm Am E F Am

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Dm E

Mabruk alfa mabruuk

E F Am

yaum miiladik mabruuk..

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Dm E

Mabruk alfa mabruuk

E F Am

yaum miiladik mabruuk..

Am Am

Selamat hari milad

Dm Am

Semoga dapat rahmat

Am Am

Selamat hari milad

Dm Am

Semoga dapat rahmat

Dm E

Dari Allahu Ahad

E F Am

Hingga hidup selamat..

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Dm E

Mabruk alfa mabruuk

E F Am

yaum miiladik mabruuk..

Interlude:

Am G F Am

Dm Am E F Am

Am Am Dm Am

Am Am Dm Am

Dm E E F Am

Am Am

Selamat ulang tahun

Dm Am

Semoga berkah turun

Am Am

Selamat ulang tahun

Dm Am

Semoga berkah turun

Dm E

Dari Allah Pengampun

E F Am

Sehingga hidup rukun...

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Dm E

Mabruk alfa mabruuk

E F Am

yaum miiladik mabruuk..

Am Am

Aamiin aamiin aamiin

Dm Am

Aamiin aamiin aamiin

Am Am

Aamiin aamiin aamiin

Dm Am

Aamiin aamiin aamiin

Dm E

Aamiin aamiin aamiin

E F Am

Aamiin ya rabbal'alamin..

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Am Am

Mabruk alfa mabruuk

Dm Am

'alaika mabruuk

Dm E

Mabruk alfa mabruuk

E F Am

yaum miiladik mabruuk..

Outro :

Dm E E F Am

