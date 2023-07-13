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Chord Gitar dan Lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf, Viral saat Ulang Tahun

Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf, sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf, Viral saat Ulang Tahun
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Chord gitar dan lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf - Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf, sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Mabruk Alfa Mabruk yang dipopulerkan oleh Muhammad Hadi Assegaf.

Penggalan lirik Sholawat "Mabruk alfa mabruuk, alaika mabruuk", merupakan lirik dari lagu Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf.

Sholawat Mabruk Alfa Mabruk sering dilantunkan saat ada seseorang yang sedang berulang tahun dan viral di media sosial.

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Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Mabruk Alfa Mabruk - Muhammad Hadi Assegaf:

Intro: Am Dm F E Dm
Am E F Am Am
Dm F E
Dm Am E F Am       

      Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

    Dm           Am
'alaika mabruuk       

        Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

   Dm           Am
'alaika mabruuk       

    Dm               E
Mabruk alfa mabruuk          

       E       F          Am
yaum miiladik mabruuk..       

    Am               Am
Mabruk alfa mabruuk  

   Dm           Am
'alaika mabruuk       

    Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

   Dm           Am
'alaika mabruuk      

    Dm                E
Mabruk alfa mabruuk         

        E       F          Am
yaum miiladik mabruuk..     

    Am              Am
Selamat hari milad       

 Dm               Am
Semoga dapat rahmat      

    Am              Am
Selamat hari milad        

   Dm              Am
Semoga dapat rahmat       

     Dm          E
Dari Allahu Ahad            

        E        F       Am
Hingga hidup selamat..       

Am               Am
Mabruk alfa mabruuk  

 Dm           Am
'alaika mabruuk       

     Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

    Dm          Am
'alaika mabruuk      

   Dm               E
Mabruk alfa mabruuk         

 E       F          Am
yaum miiladik mabruuk..

Interlude:
Am G F Am
Dm Am E F Am
Am Am Dm Am
Am Am Dm Am
Dm E E F Am       

        Am              Am
Selamat ulang tahun         

      Dm              Am
Semoga berkah turun       

     Am             Am
 Selamat ulang tahun         

         Dm              Am
Semoga berkah turun      

   Dm                  E
Dari Allah Pengampun          

 E       F         Am
Sehingga hidup rukun...       

     Am               Am
Mabruk alfa mabruuk  

    Dm            Am
'alaika mabruuk       

        Am               Am
Mabruk alfa mabruuk  

      Dm            Am
 'alaika mabruuk     

      Dm                E
Mabruk alfa mabruuk        

     E        F           Am
yaum miiladik mabruuk..    

       Am                 Am
Aamiin aamiin aamiin    

     Dm                 Am
Aamiin aamiin aamiin    

        Am                 Am
 Aamiin aamiin aamiin   

     Dm                 Am
Aamiin aamiin aamiin    

     Dm                 E
Aamiin aamiin aamiin            

          E            F       Am
Aamiin ya rabbal'alamin..      

      Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

     Dm          Am
'alaika mabruuk      

 Am               Am
Mabruk alfa mabruuk   

    Dm         Am
'alaika mabruuk      

          Dm               E
Mabruk alfa mabruuk         

         E       F          Am
yaum miiladik mabruuk..

Outro :
Dm E E F Am

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(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
lirik sholawat
Mabruk Alfa Mabruk
Muhammad Hadi Assegaf
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