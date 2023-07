Didampingi Ibunda, Inara Rusli Jalani Pemeriksaan Kasus Pencemaran Nama Baik yang Dilaporkan Tenri

TRIBUNNEWS.COM - Istri Virgoun, Inara Rusli jalani pemeriksaan pertama laporan polisi Tenri Ajeng Anisa di Polda Metro Jaya, Kamis (13/7/2023).

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Inara Rusli hadir didampingi oleh sang ibunda.

Inara Rusli tampak mengenakan busana serba merah muda, sedangkan sang ibu mengenakan gamis hitam motif bunga dan jilbab abu-abu.

Ditanya persiapan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Tenri Ajeng Anisa, Inara Rusli mengaku tak ada.

"Belum tahu juga ini mau ngapain, persiapannya bismillah aja," ucap Inara Rusli.

Tak banyak bicara, Inara lantas meninggalkan awak media ke ruang pemeriksaan.

Ditemui secara terpisah, kuasa hukum Inara Rusli, Agustina Susanti mengatakan agenda pemeriksaan kali ini untuk klarifikasi.

"Jadi hari ini adalah undangan untuk klarifikasi mengenai laporan pencemaran nama baik," kata Susan.

Agustina juga menyampaikan jika pemeriksaan kasus dugaan pencemaran nama baik Tenri Ajeng Anisa seharusnya digelar Senin (10/7/2023).

Namun, pemeriksaan ditunda karena Inara Rusli terlambat datang ke Polda Metro Jaya.

"Jadi seharusnya kan hari Senin, karena waktunya (terlambat, ditunda)."

"Ina sudah on the way ke sini, tetapi waktu itu sampe di sini jam 12, kita tunda. Jadinya hari ini," beber Susan dikutip dari YouTube OFFICIAL NIT NOT.

Terkait bukti yang disiapkan, Agustina mengungkap pihaknya akan menyampaikan soal permohonan maaf yang sudah dilakukan Inara beberapa waktu silam.

Dalam permohonan maafnya kala itu, Inara telah mengakui jika dirinya khilaf karena menyebut nama Tenri secara gamblang ke publik.