Kasus dengan Rezky Aditya Berlarut-larut, Suami Wenny Ariani Minta Istri Pasrah Kekey Tak Diakui

TRIBUNNEWS.COM - Ade, suami Wenny Ariani rupanya mengingatkan sang istri untuk pasrah dan berserah pada Sang Pencipta apabila Rezky Aditya memang enggan mengakui Kekey sebagai anak.

Dikatakan Ade, dirinya kerap meminta Wenny Ariani untuk tak memperpanjang kasus.

Bagi Ade, ia sama sekali tak keberatan mengakui Kekey sebagai anaknya.

Mulanya, dr Richard Lee menanyakan apakah Ade pernah meminta Wenny berhenti.

"Pernah nggak kamu bilang, 'Sudahlah sampai sini saja. Biarkan saya jadi ayahnya si Kekey'?" tanya Richard Lee, dikutip dari podcastnya, Kamis (13/7/2023).

"Sering," jawab Ade.

"Saya sering bicara bahwa kamu sudah melakukan sampai sejauh ini, saya bilang 'Mari kita serahkan sama Penciptanya'," tambahnya.

Ade menilai, ia dan Wenny tak bisa melakukan apa pun jika Rezky bersikukuh tidak mengakui Kekey.

"Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia nggak mau mengakuin nggak papa," lanjut Ade.

Ade mengungkapkan kelegowoannya akan masa lalu Rezky dan Ade.

"Bagi saya, dua-duanya melakukan kesalahan ya monggo-monggo aja, itu masa lalunya. Kesalahan itu sudah terjadi, mau diapain," tukasnya.

Pihaknya hanya menyayangkan sikap Rezky yang membuat masalah ini semakin berlarut-larut.

"Yang saya sayangkan, mungkin ketidakjujuran di awal. Sehingga bohong ditutup dengan bohong, jadinya sampai detik ini," ujar Ade.

Tak Rela Kekey Diminta Rezky

Dalam kesempatan yang sama, Ade mengaku tidak ikhlas jika Rezky Aditya meminta Kekey.

Ade mengutarakan perasaan sayangnya pada putri sambungnya itu.

Meski tak memungkiri Rezky Aditya mempunyai hak atas Kekey, Ade merasa dirinyalah yang merawat putrinya dari kecil.

"Ya jujur berat bagi saya kehilangan Kekey, kalau diminta," tegas Ade.

Ade berdalih ia yang sudah membesarkan Kekey dari nol tahun.

"Walau secara kebenaran ayahnya punya hak terhadap itu, tapi saya yang urus Kekey dari nol tahun, dari nol hari. Sampai detik ini," imbuh Ade.

Suami Wenny Ariani (kiri) tak rela jika Kekey diminta Rezky Aditya (kanan). (Kolase Tribunnews)

Mendengar ucapan sang suami, Wenny Ariani yang berada di sisinya pun menangis.

"And you love her?" sahut Richard Lee yang langsung dibenarkan Ade.

"Ya, so much kalo itu," timpal Ade.

Ade mengungkapkan keberatan hatinya apabila Kekey bertemu Rezky Aditya.

"Jangan masuk ke areanya Kekey. Saya pun bilang ke Wenny, kalo Kekey diaku dan mau ketemu (Rezky), saya belum tentu sanggup untuk bilang oke. Walaupun saya tahu itu kebenarannya," imbuhnya.

Pria bertubuh kekar ini merasa berhak secara batiniah pada Kekey.

"Secara biologis silakan, batiniah dia punya saya," tutup Ade.

Rezky Sering ke Rumah Wenny

Di momen itu, Wenny Ariani juga mengungkapkan masa lalu saat Rezky Aditya sering ke rumah untuk jenguk sang anak, Kekey.

Wenny Ariani mengatakan bahwa saat itu dirinya masih menjalani komunikasi dengan Rezky Aditya walaupun sudah tidak bersama.

Rezky Aditya pun disebutnya sering ke rumah untuk menemui putrinya.

"Pada saat itu kan saya masih kontak sama Rezky tuh, Rezky pun masih suka ke rumah gitu kan untuk jenguk Kekey."

"Masih sering komunikasi namun sudah tidak bersama, tapi dia masih tetap datang untuk ketemu Kekey ya, bukan ketemu saya," ungkap Wenny.

Sementara itu, Wenny Ariani mengatakan saat itu dirinya sudah dekat dengan suaminya yang sekarang, Ade.

"Walaupun saat itu saya sudah dengan Mas Ade lagi dekat gitu kan," ujarnya.

Pada akhirnya Wenny Ariani menikah dengan Ade saat usia putrinya, Kekey menginjak 2 tahun.

"Menikah pada saat Kekey umur 2 tahun, jadi emang sudah dari kecil," ucapnya.

"Dan Kekey pun sebetulnya sebelum ramai berita viral ini, Kekey tahu papahnya adalah papah Ade," sambungnya.

Kendati demikian, sang anak disebut Wenny Ariani sudah beranjak besar dan sempat mempertanyakan wajahnya yang berbeda dengan ayah sambungnya itu.

"Tapi kan sekarang sudah besar, dan mohon maaf ayah sambung ini kan sayangnya juga tidak ada batas sama Kekey, tapi mukanya berbeda gitu suka jadi pertanyaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Wenny Ariani mengungkapkan respons sang anak saat mengetahui permasalahan yang terjadi dengan Rezky Aditya.

Bahkan disebutnya Kekey menjaga perasaan ayah sambungnya.

"Dia cuman diam, terus dia bilang 'oh itu ya Mam papah aku', cuman kan dia menjaga sekali perasaan papah sambungnya ini kan," ujar Wenny.

"Jadi waktu keluar berita ramai, yang Kekey lakukan bukan ke saya, justru ke papahnya," imbuhnya.

