Lirik Lagu dan Terjemahan Never Satisfied - Iggy Azalea: I Guess He Never Satisfied

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Never Satisfied yang dippulerkan oleh Iggy Azalea.

Pada 7 November 2017 lalu, penyanyi asal Australia Iggy Azalea merilis sebuah single yang berjudul Never Satisfied.

Lagu Never Satisfied terdapat dalam album Iggy Azalea yang berjudul 4 My Ratz - EP.

Lirik lagu Never Satisfied itu ditulis sendiri oleh Iggy Azalea.

Sejak pertama kali dirilis lagu Never Satisfied telah ditonton sebanyak 2 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu Never Satisfied milik Iggy Azalea lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

[Verse 1]

Wake up, wake up

Bangun , bangun

Don't know who you think you dealin' with, no fake love

Tidak tau siapa yang kamu pikirkan dengan yang sedang kamu hadapi, tidak ada cinta palsu

Cause you fuckin' with the realest me, no makeup

Karena kamu sial denganku yang paling nyata, tidak ada riasan

You're out here swimming with a no-name who take paycuts

Kamu disini berenang dengan tidak ada nama siapa yang mengambil

Type to call the paparazzi on ya, fake hoe

ketik untuk memanggil paparazzi ya, penipuan

Says she's not about your pesos, if you say so

katanya bukan tentang pesomu , jika kamu mengatakannya

These bitches can't do nothin' for you, placebos

Sialan ini tidak bisa berbuat apa apa untukmu plasebo