Ria Ricis Kabarkan Kondisi Sang Ibu Sakit Saat Jalani Ibadah Haji, Sempat Koma di Ruang ICU

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - YouTuber Ria Ricis memberikan kabar kurang baik dimana sang ibu, Yunifah Lismawati jatuh sakit saat menjalani ibadah Haji 2023 ini di Tanah Suci.

Yunifah bahkan sempat menjalani perawatan di ruang ICU karena sempat tak sadarkan diri.

"Kondisinya ibu karena memang ibu kan dari koma, dari ruang ICU jadi memang up and down terus cuma memang kondisi terakhir membaik," kata Ria Ricis saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Kondisi terkini, Ricis mengungkapkan bahwa sang ibu masih dalam kondisi kurang sehat lantaran ada penyakit yang ia idap kembali kambuh.

Istri dari Teuku Ryan ini pun meminta doa untuk kesembuhan sang ibu yang tengah berada di Tanah Suci.

"Terakhir karena ada penyakit sesuatu yang kambuh jadi (kondisinya) down lagi, mohon doanya ya semua," pungkas Ria Ricis.

Diketahui kabar kesehatan Yunifah Lismawati diungkap oleh kakak dari Ria Ricis, Oki Setiana Dewi di dalam laman Instagram miliknya.

"Qadarullah, kemarin Ibu harus masuk ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan," tulis Oki di unggahannya.