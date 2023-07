Lirik dan Terjemahan Lagu Party OClock – NMIXX: Come On Over Right Now

TRIBUNNEWS.COM - Party O’Clock, merupakan lagu utama dalam album single ke-3 milik NMIXX, A Midsummer NMIXX's Dream.

Sebelumnya, girl group naungan JYP Entertainment ini diketahui telah membuat antusias para penggemar dengan lagu pra-rilis berjudul, Roller Coaster.

Ada dua tracklist dalam single album A Midsummer NMIXX's Dream yakni Party O'Clock dan Roller Coaster.

Berikut ini lirik lagu Party O’Clock milik NMIXX lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

It’s party time

Byeori kkaeeonaneun kkaman yeoreumbam

It’s party time

Neoui jameul humchyeo tteona we go far

Han yeoreumbam

Supsogui iyagireul mandeureobwa

Right here, just you and I (Ah)

Teotteuryeo Fireworks

Sinbihan ildeuri ireonal geoya

(Hey, buckle up, get ready, get ready to dance!)

Nuneul matchwo

Jeo dari banjjeum jami deun jigeum i sungan

(Hey, buckle up, get ready, get ready to dance!)

I supsogeul

Tteodoneun hitchhiker

Deryeogalge

Nega wonhaneun location

Hey! yeogi i sungane

Hey! The world just stop spinning

Hey! kkeuchi eomneun bam

Mixx it up, go!

Come on over right now

Come on over right now

Cuz party is not a party without you

Hurry up, join the party

Waiting for you right now

Waiting for you right now

Mabeobe geollin bam kkumeul kkwo urin

You know that

Beep-beep Jingling Jingling

Keep-keep mingling mingling

You are my answer tonight (Don’t stop)

Beep-beep Jingling Jingling

Keep-keep mingling mingling

I’ll be your answer tonight (Don’t stop)

Hanadul moyeodeureo igeon party invitation

Meori wiro heunnallineun confetti

Get ready, celebration!

Sijakae parade uriui

Walking down Dream Avenue

Kkotdeurui hwanho sorie feeling so untrue

I supsoge

Ja, byeolgarureul ppuryeo

Deo gabolge

Dachi mothal darui station

Hey! Show your Face ID

Hey! Eye to eye with me

Hey! It’s unlocked baby

Swipe up, let’s go!

Come on over right now

Come on over right now

Cuz party is not a party without you

Hurry up, join the party!

Waiting for you right now

Waiting for you right now

Mabeobe geollin bam kkumeul kkwo urin

You know that

Beep-beep Jingling Jingling

Keep-keep mingling mingling

You are my answer tonight (Don’t stop)

Beep-beep Jingling Jingling

Keep-keep mingling mingling

I’ll be your answer tonight

NMIXX!