Lirik dan Terjemahan Lagu Where We Are - One Direction: Forget About Where We Are and Let Go

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Where We Are yang dinyanyikan oleh One Direction.

Lagu Where We Are ini awalnya direkam pada 2014 untuk dimuat dalam album studio bertajuk FOUR, tetapi kemudian dihapus.

Pada 5 April 2023 lalu, cuplikan dari lagu Where We Are bocor.

Lagu Where We Are secara lengkap kemudian bocor di internet pada 1 Juni 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Where We Are - One Direction:

[Verse 1: Harry & Liam]

Remember when we would stay out too late

Ingatkan saat kita terjaga sampai larut malam

We were young, havin' fun, made mistakes

Saat itu kita masih muda, bersenang-senang, membuat kesalahan

Did we ever know? Did we ever know?

Apakah kita pernah tahu? Apakah kita pernah tahu?

Did we ever know? Yeah

Apakah kita pernah tahu?

All the things we'd just think up and say

Semua hal yang kita pikirkan dan katakan

Never wrong, always right, not afraid

Tidak pernah salah, selalu benar, tidak takut

Did we ever know? Did we ever know?

Apakah kita pernah tahu? Apakah kita pernah tahu?

Did we ever know?

Apakah kita pernah tahu?

[Pre-Chorus: Zayn]

Is it all inside of my head?

Apakah semua ini ada di dalam kepalaku?

Maybe you still think I don't care

Mungkin kamu masih berpikir bahwa aku tidak peduli

But all I need is you

Tapi semua yang kubutuhkan hanyalah dirimu

Yeah, you know it's true, yeah, you know it's true

Ya, kamu tahu itu benar, ya, kamu tahu itu benar

[Chorus: Harry & all]

Forget about where we are and let go

Lupakan tentang di mana kita berada dan lepaskan

We're so close

Kita sangat dekat

If you don't know where to start

Jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana

Just hold on and don't run, no

Bertahanlah saja dan jangan berlari, jangan

We're looking back, we messed around

Kita melihat ke belakang, kita mengacaukan keadaan

But that was then and this is now

Tapi itu adalah masa lalu dan ini adalah masa kini

All we need is enough love to hold us

Semua yang kita butuhkan adalah cinta yang cukup untuk memeluk kita

Where we are

Di tempat kita berada

[Verse 2: Louis]

Summer days rushin' by, you and me

Musim panas berlalu dengan cepat, kamu dan aku

Makes it harder to see underneath

Membuatnya semakin sulit untuk melihat ke bawah

Did we ever know? Did we ever know?

Apakah kita pernah tahu? Apakah kita pernah tahu?

Did we ever know? (Did we ever know?)

Apakah kita pernah tahu? Apakah kita pernah tahu?

[Pre-Chorus: Zayn]

Is it all inside of my head?

Apakah semua ini ada di dalam kepalaku?

Maybe you still think I don't care

Mungkin kamu masih berpikir bahwa aku tidak peduli

But all I need is you

Tapi semua yang kubutuhkan hanyalah dirimu

Yeah, you know it's true, yeah, you know it's true

Ya, kamu tahu itu benar, ya, kamu tahu itu benar

[Chorus: Harry & all]

Forget about where we are and let go

Lupakan tentang di mana kita berada dan lepaskan

We're so close

Kita sangat dekat

If you don't know where to start

Jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana

Just hold on and don't run, no

Bertahanlah saja dan jangan berlari, jangan

We're looking back, we messed around

Kita melihat ke belakang, kita mengacaukan keadaan

But that was then and this is now

Tapi itu adalah masa lalu dan ini adalah masa kini

All we need is enough love to hold us

Semua yang kita butuhkan adalah cinta yang cukup untuk memeluk kita

Where we are

Di tempat kita berada

[Post-Chorus: Harry]

But that was then and this is now

Tapi itu adalah masa lalu dan ini adalah masa kini

All we need is enough love to hold us

Semua yang kita butuhkan adalah cinta yang cukup untuk memeluk kita

Where we are

Di tempat kita berada

[Interlude: Harry]

Where we are, where we are

Di tempat kita berada, tempat kita berada

Where we are, where we are

Di tempat kita berada, tempat kita berada

[Bridge: Niall, Louis & Harry]

With closed eyes and open mind

Dengan mata terpejam dan pikiran yang terbuka

We can be there, we can be there

Kita bisa ke sana, kita bisa ke sana

But this time, let's cross the line

Tapi kali ini, ayo kita melewati batas

Can you see it? Can you see it?

Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya?

[Chorus: All, Harry & Zayn]

Forget about where we are and let go

Lupakan tentang di mana kita berada dan lepaskanlah

We're so close (If you don't know)

Kita sangat dekat (Jika kamu tidak mengetahuinya)

If you don't know where to start

Jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana

Just hold on and don't run, no (And don't run, no)

Bertahanlah saja dan jangan lari, jangan (dan jangan lari, jangan)

We're looking back, we messed around

Kita melihat ke belakang, kita mengacaukan keadaan

But that was then and this is now (But that was then and this is now)

Tapi itu adalah masa lalu dan ini adalah masa kini

All we need is enough love to hold us (to hold us)

Semua yang kita butuhkan adalah cinta yang cukup untuk memeluk kita

Where we are

Di tempat kita berada

