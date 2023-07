Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Carmen - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia lagu Carmen yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Carmen - Lana Del Rey

Darling, darling

Doesn't have a problem

Lying to herself

'Cause her liquor's top shelf

It's alarming, honestly

How charming she can be

Fooling everyone

Telling 'em she's having fun

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia National Anthem - Lana Del Rey

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Diet Mountain Dew - Lana Del Rey

She says, "You don't want to be like me

Don't wanna see all the things I've seen

I'm dying, I'm dying"

She says, "You don't want to get this way

Famous and dumb at an early age

Lying, I'm lying"

The boys, the girls

They all like Carmen

She gives them butterflies, bats her cartoon eyes

She laughs like God

Her mind's like a diamond

Audiotune lies

She's still shining

Like lightning, whoa, whoa

White lightning

Carmen, Carmen

Staying up 'til morning

Only seventeen, but she walks the streets so mean

It's alarming, truly

How disarming you can be

Eating soft ice cream

Coney Island queen

She says, "You don't want to be like me

Looking for fun, getting high for free

I'm dying, I'm dying"

She says, "You don't want to get this way

Street walk at night and a star by day

It's tiring, tiring"

The boys, the girls

They all like Carmen

She gives them butterflies

Bats her cartoon eyes

She laughs like God

Her mind's like a diamond

Audiotune lies

She's still shining

Like lightning, whoa, whoa

White lightning

Baby's all dressed up with nowhere to go

That's the little story of the girl you know

Relying on the kindness of strangers

Tying cherry knots

Smiling, doing party favors

Put your red dress on, put your lipstick on

Sing your song, song, now the camera's on

And you're alive again

Mon amour, je sais que tu m'aimes aussi

Tu as besoin de moi, tu as besoin de moi dans ta vie

Tu ne peux vivre sans moi

Et je mourrais sans toi

Je tuerais pour toi

The boys, the girls

They all like Carmen

She gives them butterflies

Bats her cartoon eyes

She laughs like God

Her mind's like a diamond

Audiotune lies

She's still shining

Like lightning, whoa, whoa

White lightning

Like lightning, whoa, whoa

White lightning

Darling, darling

Doesn't have a problem

Lying to herself

'Cause her liquor's top shelf

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Dark Paradise - Lana Del Rey

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Carmen - Lana Del Rey

Sayang, sayang

Tidak punya masalah

Berbohong pada dirinya sendiri

Karena rak paling atas minuman kerasnya

Mengkhawatirkan, sejujurnya

Betapa menawannya dia Membodohi

semua orang

Memberitahu mereka bahwa dia sedang bersenang-senang

Dia berkata, "Kamu tidak ingin menjadi sepertiku

Jangan ' tidak ingin melihat semua hal yang saya lihat

saya sekarat, saya sekarat"

Dia berkata, "Anda tidak ingin menjadi seperti ini

Terkenal dan bodoh pada usia dini

Berbohong, saya berbohong"

Anak laki-laki, gadis-gadis

Mereka semua menyukai Carmen

Dia memberi mereka kupu-kupu,kelelawar mata kartunnya

Dia tertawa seperti Tuhan

Pikirannya seperti berlian

Audiotune terletak

Dia masih bersinar

Seperti kilat, wah, wah

Kilat putih

Carmen, Carmen

Begadang sampai pagi

Baru berusia tujuh belas tahun, tapi dia berjalan di jalanan dengan sangat

kejam Ini mengkhawatirkan, sungguh

Betapa melucuti senjatamu

Makan es krim yang lembut

Ratu Pulau Coney

Dia berkata, "Kamu tidak ingin menjadi seperti saya

Mencari kesenangan, mendapatkan gratis

saya sekarat, saya sekarat"

Dia berkata, "Anda tidak ingin mendapatkan cara ini

Jalan jalan di malam hari dan bintang di siang hari

Ini melelahkan, melelahkan"

Anak laki-laki,gadis-gadis

Mereka semua menyukai Carmen

Dia memberi mereka kupu-kupu

Kelelawar mata kartunnya

Dia tertawa seperti Tuhan

Pikirannya seperti berlian

Audiotune terletak

Dia masih bersinar

Seperti kilat, wah, wah

Kilat putih

Bayi semua berdandan tanpa tujuan

Itu adalah cerita kecil tentang gadis yang Anda kenal

Mengandalkan kebaikan orang asing

Mengikat simpul ceri

Tersenyum, melakukan pesta

Pakailah gaun merah Anda, kenakan lipstik aktif

Nyanyikan lagumu, lagu, sekarang kamera menyala

Dan kamu hidup kembali

Mon amour, je sais que tu m'aimes aussi

Tu as besoin de moi, tu as besoin de moi dans ta vie

Tu ne peux vivre sans moi

Et je mourrais sans toi

Je tuerais pour toi

Laki-laki, perempuan

Mereka semua menyukai Carmen

Dia memberi mereka kupu-kupu

Kelelawar mata kartunnya

Dia tertawa seperti Tuhan

Pikirannya seperti berlian Kebohongan

Audiotune

Dia masih bersinar

Seperti kilat, wah, wah

Kilat putih

Seperti kilat, wah, wah

Kilat putih

Sayang, sayang

Tidak masalah

Berbohong pada dirinya sendiri

Karena rak paling atas minuman kerasnya

(Tribunnews.com)