Chord Gitar Lagu Harus Terpisah - Cakra Khan, Kunci Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Harus Terpisah dari Cakra Khan dalam artikel ini.

Tembang Harus Terpisah dirilis Cakra Khan pada tahun 2012 silam.

Sebelas tahun berlalu, lagu Harus Terpisah Cakra Khan masih kerap dinyanyikan.

Video klip lagu Harus Terpisah ditonton lebih dari 41 juta kali di kanal YouTube MyMusic Records.

Sesuai dengan judulnya, lagu Harus Terpisah mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sudah tak sejalan.

Berikut ini chord gitar lagu Harus Terpisah - Cakra Khan:

Simak chord gitar lagu Harus Terpisah dari Cakra Khan dalam artikel ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kekasih Bayangan - Cakra Khan: Kau Jadikan Aku Kekasih Bayangan

Intro

C G Am E F Em D Dm G



Am G F G Em Am

Sendiri sendiri ku diam, diam dan merenung

Dm D Am G

Merenungkan jalan yang kan membawaku pergi

F Em Am

Pergi tuk menjauh, menjauh darimu

Dm F Em Am Dm

Darimu yang mulai berhenti, berhenti mencoba

F C Am Dm G

Mencoba bertahan bertahan untuk terus bersamaku



Reff

C Dm G E Am

Ku berlari kau terdiam ku menangis kau tersenyum

G Dm G

Ku berduka kau bahagia ku pergi kau kembali

C Dm G E Am D

Ku coba meraih mimpi kau coba tuk hentikan mimpi

Dm G C

Memang kita takkan menyatu



Am G F G Em Am

Bayangkan bayangkan ku hilang, hilang tak kembali

Dm D Am G

Kembali untuk mempertanyakan lagi cinta

F Em Am

Cintamu yang mungkin mungkin tak berarti

Dm G C

Berarti untukku rindukan



--Kembali ke Reff



F Bb G# E Am C Dm

Kini harusnya kita coba saling melupakan

G A

Lupakan kita pernah bersama



D Em A F# Bm E A



Overtune

D Em A F# Bm

Ku berlari kau terdiam ku menangis kau tersenyum

A Em A

Ku berduka kau bahagia ku pergi kau kembali

D Em A F# Bm E

Ku coba meraih mimpi kau coba tuk hentikan mimpi

Em A D

Memang kita takkan menyatu



Outro : D Em F#m G D

(Tribunnews.com)