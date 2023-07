Lirik dan Terjemahan Lagu Stop Waiting - Cigarettes After Sex: I Could Win, I Could Lose

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Stop Waiting yang dinyanyikan oleh Cigarettes After Sex.

Lagu Stop Waiting ini dirilis pada 18 Juli 2023.

Diketahui, lagu Stop Waiting mengisahkan tentang seorang pria yang menaruh perhatiannya pada seorang wanita.

Lagu Stop Waiting telah diunggah di YouTube Cigarettes After Sex pada 18 Juli 2023.

Lirik Lagu Stop Waiting - Cigarettes After Sex:

[Verse 1]

In her favorite locket, hiding yellow pills

With white wine to chase them, lying on the hills

We kissed until we couldn't breathe

The coldest sand is on the beach

[Verse 2]

Now she's in her swimsuit with the yellow straps

Cutting it with scissors 'til there's nothing left

And rubbing sunscreen on her breasts

She's putting on her sunglasses

[Chorus]

I could win, I could lose

But that's a look I can't refuse

I could win, I could lose

But that's a look I can't refuse

Stop waiting

[Chorus]

I could win, I could lose

But that's a look I can't refuse

I could win, I could lose

But that's a look I can't refuse

Stop waiting

Terjemahan Lagu Stop Waiting - Cigarettes After Sex:

Di liontin favoritnya, menyembunyikan pil kuning

Dengan anggur putih untuk mengejar mereka, berbaring di perbukitan

Kita berciuman sampai kita tidak bisa bernapas

Pasir terdingin ada di pantai

Sekarang dia memakai baju renangnya dengan garis-garis kuning

Memotongnya dengan gunting sampai tidak ada yang tersisa

Dan mengoleskan tabir surya di dadanya

Dia memakai kacamata hitamnya

Aku bisa menang, aku bisa kalah

Tapi itu tatapan yang tidak bisa aku tolak

Aku bisa menang, aku bisa kalah

Tapi itu tatapan yang tidak bisa aku tolak

Berhenti menunggu

Aku bisa menang, aku bisa kalah

Tapi itu tatapan yang tidak bisa aku tolak

Aku bisa menang, aku bisa kalah

Tapi itu tatapan yang tidak bisa aku tolak

Berhenti menunggu

