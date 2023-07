V BTS Akan Merilis Album Solo Perdana Tahun Ini, Begini Kata Agensi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - V BTS dikabarkan tengah bersiap untuk merilis album solo pertamanya tahun ini.

Dilansir dari Soompi, Kamis (20/7/2023), perwakilan Big Hit Music selaku agensi menyatakan, bahwa V sedang bersiap untuk merilis album solo pada kuartal ketiga tahun ini.

Dikabarkan pula V BTS alias Kim Taehyung telah mengerjakan album solo-nya sejak tahun lalu.

"Jadwal (rilis) artis agensi kami termasuk V akan terungkap setelah mereka dikonfirmasi," ungkap perwakilan Big Hit Music.

Sebelumnya, V BTS juga dikabarkan akan menjadi model video klip di lagu terbaru NewJeans bersama Jung Ho Yeon.

Keduanya akan muncul di video klip untuk lagu Cool With You.

Cool With You adalah satu di antara tiga judul lagu dari mini album mendatang NewJeans bertajuk Get Up.

