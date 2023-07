Lirik dan Terjemahan Lagu Last Call - Jamie Miller: When It's Last Call, I Wanna be Your First Call

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Last Call yang dinyanyikan oleh Jamie Miller.

Lagu Last Call ini dirilis pada 25 Maret 2022 dan official musik video lagu ini telah diunggah di YouTube Jamie Miller.

Hingga Jumat (21/7/2023), official musik video lagu Last Call telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali.

Lirik Lagu Last Call - Jamie Miller:

[Verse 1]

Don't act like I'm not on your mind, you're on mine

I hope you're out somewhere right now and it's about that time

Someone's raising toast to someone they say they can't live without

Then I hope the bar kicks everybody out

[Chorus]

'Cause when it's last call

I wanna be your first call

I wanna be your ride home

You're gonna be my downfall

I wanna be your Friday night at closing time

When loneliness and all the lights

Turn on, on, on

That's all I want

[Verse 2]

I hope that couple by the jukebox makes you smile

Has you thinking 'bout what it'd be likе if I was with you now

I'd tell you all of this but I don't wanna move too fast

And scare you off by tеlling you that

[Chorus]

When it's last call

I wanna be your first call

I wanna be your ride home

You're gonna be my downfall

I wanna be your Friday night at closing time

When loneliness and all the lights

Turn on, on, on

That's all I want

That's all I want

That's all I want, yeah

[Bridge]

When it's last call

I wanna be your first call

I wanna be your ride home, yeah

You're gonna be my downfall

I wanna be your Friday night at closing time

When loneliness and all the lights

(All the lights) Turn on, on, on

That's all I want

[Chorus]

When it's last call

I wanna be your first call

I wanna be your ride home

You're gonna be my downfall

I wanna be your Friday night at closing time

When loneliness and all the lights

Turn on, on, on

That's all I want

[Outro]

That's all I want

That's all I want

That's all I want

Terjemahan Last Call - Jamie Miller:

Jangan bertingkah seolah aku tidak ada di pikiranmu, kamu ada di pikiranku

Aku berharap kamu berada di suatu tempat sekarang dan ini tentang waktu itu

Seseorang bersulang untuk seseorang yang mereka katakan tidak bisa hidup tanpanya

Lalu aku berharap bar menendang semua orang keluar

Karena saat itu panggilan terakhir

Aku ingin menjadi panggilan pertamamu

Aku ingin menjadi tumpanganmu untuk pulang

Kamu akan menjadi kehancuranku

Aku ingin menjadi malam Jumatmu pada waktu penutupan

Saat kesepian dan semua lampu

Menyala, menyala, menyala

Itu saja yang aku inginkan

Aku berharap pasangan di jukebox itu membuatmu tersenyum

Pernahkah kamu memikirkan bagaimana jadinya jika aku bersamamu sekarang?

Aku akan memberi tahumu semua ini tetapi aku tidak ingin bergerak terlalu cepat

Dan membuatmu takut dengan memberi tahumu

Karena saat itu panggilan terakhir

Aku ingin menjadi panggilan pertamamu

Aku ingin menjadi tumpanganmu untuk pulang

Kamu akan menjadi kehancuranku

Aku ingin menjadi malam Jumatmu pada waktu penutupan

Saat kesepian dan semua lampu

Menyala, menyala, menyala

Itu saja yang aku inginkan

Itu saja yang aku inginkan

Itu saja yang aku inginkan, ya

Karena saat itu panggilan terakhir

Aku ingin menjadi panggilan pertamamu

Aku ingin menjadi tumpanganmu untuk pulang

Kamu akan menjadi kehancuranku

Aku ingin menjadi malam Jumatmu pada waktu penutupan

Saat kesepian dan semua lampu

Menyala, menyala, menyala

Itu saja yang aku inginkan

Karena saat itu panggilan terakhir

Aku ingin menjadi panggilan pertamamu

Aku ingin menjadi tumpanganmu untuk pulang

Kamu akan menjadi kehancuranku

Aku ingin menjadi malam Jumatmu pada waktu penutupan

Saat kesepian dan semua lampu

Menyala, menyala, menyala

Itu saja yang aku inginkan

