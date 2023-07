Lirik Lagu dan Terjemahan Heart Attack - Demi Lovato: The Feelings Got Lost in My Lungs

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Heart Attack yang dipopulerkan oleh penyanyi Demi Lovato.

Lagu Heart Attack yang berdurasi 3 menit 36 detik itu dirilis pada 9 April 2013.

Sejak pertama kali dirilis lagu Heart Attack miliki Demi Lovato itu telah ditonton sebanyak 737,5 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Heart Attack yang dinyanyikan oleh Demi Lovato lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lucky Ones - Lana Del Rey

Putting my defenses up

Kukeraskan hati

Cause I don't wanna fall in love

Karena ku tak ingin jatuh cinta

If I ever did that, I think I'd have a heart attack

Jika aku jatuh cinta, kurasa pasti ku 'kan jantungan

Never put my love out on the line

Tak pernah bahayakan cintaku

Never said yes to the right guy

Tak pernah iyakan pria yang tepat

Never had trouble getting what I want

Tak pernah ada masalah tuk dapatkan yang kumau

But when it comes to you I'm never good enough

Tapi saat menyangkut dirimu, aku tak pernah cukup lihai

When I don't care

Saat aku tak peduli

I can play him like a Ken doll

Bisa kumainkan dia seperti boneka Ken

Won't wash my hair

Tak mau mencuci rambut