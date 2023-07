Lirik dan Terjemahan Lagu Be Alright - Justin Bieber: Cause Everything's Gonna Be Alright

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Be Alright yang dinyanyikan oleh Justin Bieber.

Lagu Be Alright dirilis pada tahun 2012.

Be Alright merupakan salah stau lagu dalam album Justin Bieber yang bertajuk Believe.

Lirik dan Terjemahan Lagu Be Alright - Justin Bieber:

Across the ocean, across the sea

Lintasi samudra, seberangi lautan

Startin' to forget the way you look at me now

Mulai lupa tatapanmu padaku

Over the mountains, across the sky

Lewati gunung, lintasi langit

Need to see your face and need to look in your eyes

Kuharus melihat wajahmu dan memandang matamu

Through the storm and through the clouds

Lewati badai dan lewati awan

Bumps in the road and upside down, now

Lubang di jalanan dan naik turun, sekarang

I know it's hard babe to sleep at night

Aku tahu sulit rasanya tuk pejamkan mata di malam hari

Don't you worry

Jangan khawatir

'Cause everything's gonna be alright, I

Karena segalanya kan baik-baik saja

Be alright, I

Baik-baiklah