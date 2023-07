Bersenang-senang di Malaysia, Inara Rusli Keluhkan Muka Beler hingga Dengkul Mau Copot

TRIBUNNEWS.COM - Inara Rusli rehat sejenak dari rutinitas kerja dan permasalahan rumah tangganya dengan Virgoun.

Akhir pekan ini, ia bertandang ke Malaysia dalam rangka menyaksikan konser Muse bertajuk "Will of The People World Tour" di Bukit Jalil National Stadium di Kuala Lumpur Malaysia.

Didampingi Indah Lollyta, sahabatnya, Inara benar-benar lepas. Dinikmatinya setiap penampilan Matthew Bellamy dkk di atas panggung.

Ibu tiga anak itu, tampak ikut bernyanyi dan berjingkrak bersama penonton lain mengikuti bait demi bait syair yang dilantunkan Bellamy.

Misalnya saat Muse membawakan Hysteria, Uprising, hingga Starlight.

Istri musisi Virgoun itu menyaksikan konser mengenakan busana hitam dibalut blazer putih.

Lebih dari sekali ia mengabadikan penampilan Muse menggunkan ponsel.

Ia juga mengunggah sejumlah video suasana konser Muse di Insta Story instagramnya @mommy_starla.

Setelah konser berakhir, Inara tak langsung pulang. Ia bersama Indah mampir ke night market.

"Muka sudah beler banget (lelah), dengkul mau copot, sempatin ke night market beli buah," ucap Inara pada video yang diunggahnya di Insta Story.

Malam kian larut. Namun, Inara dan temannya belum pulang ke hotel tempat mereka menginap.

Padahal pesawat yang mereka tumpangi dijadwalkan berangkat esok hari.

"Kita ngapain sih Ndah? Kok enggak balik-balik, itu pesawat besok pagi loh, Ndah. Ini gua mau diculik ke Bangkok, cabut!! Astagfirullahaladzim gua mau diculik ke Bangkok, gua enggak dikasih pulang," sahut Inara disertai tawa.

Pada potongan video di Insta Stor-nya, Inara tampak bersenang-senang.

