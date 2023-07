Lirik dan Terjemahan Lagu Bewitched - Laufey: You Bewitch Me From The First Time That You Kissed Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Bewitched yang dinyanyikan oleh Laufey.

Lagu Bewitched ini dirilis pada 26 Juli 2023.

Diketahui, lagu Bewitched tak hanya menjadi single utama, tetapi juga akan menjadi judul untuk album studio kedua Laufey yang akan dirilis 8 September 2023 mendatang.

Official musik video lagu Bewitched telah diunggah di YouTube Laufey pada 26 Juli 2023.

Hingga Senin (31/7/2023), official musik video lagu Bewitched telah ditonton lebih dari 382,4 ribu kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu Bewitched - Laufey:

[Verse 1]

Wrapped me in your arms

Peluk aku dalam pelukanmu

Leaned in and whispered, "Keep me in your heart"

Bersandar dan mengatakan, "Simpan aku di hatimu"

I'm so bewildered

Aku sangat bingung

What's this new desire called?

Apa nama keinginan yang baru kurasakan ini?

I didn't know that much at all

Aku tidak tahu banyak

'Bout love before

Tentang cinta sebelumnya

But now I think I'm learning

Tapi sekarang kurasa aku belajar

[Chorus]

You bewitched me

Kau menyihirku

From the first time that you kissed me

Dari sejak pertama kau menciumku

Waited all night

Menunggu sepanjang malam

Then we ran down the street in the late London light

Lalu kita berlari menyusuri jalan di bawah cahaya lampu London

The world froze around us

Dunia di sekitar kita terasa membeku

You kissed me goodnight

Kau menciumku sebagai ucapan selamat malam

[Refrain]

You bewitch me

Kau menyihirku

Every damn second you're with me

Tiap menit kau bersamaku

I try to think straight

Aku berusaha berpikir lurus

But I'm failing so badly

Tapi aku selalu gagal

I'm coming apart

Aku datang

You wrote me a note, cast a spell on my heart

Kau menuliskan catatan berisi mantra di hatiku

And bewitched me

Dan menyihirku

Bewitched me

Menyihirku

[Verse 2]

You're not even gone

Kau bahkan tidak pergi

I already miss you

Aku sudah merindukanmu

What's going on?

Ada yang sedang terjadi?

I've never been through

Aku tidak pernah merasakan ini

This all consuming fire fuming

Semua ini membakar api

Cursing at the moon and losing

Mengutuk bulan dan tetap kehilangan

All control and crying

Semua kontrol dan tangisan

'Cause I think I'm falling

Karena kupikir aku jatuh

[Chorus]

You bewitched me

Kau menyihirku

From the first time that you kissed me

Dari sejak pertama kau menciumku

Waited all night

Menunggu sepanjang malam

Then we ran down the street in the late London light

Lalu kita berlari menyusuri jalan di bawah cahaya lampu London

The world froze around us

Dunia di sekitar kita terasa membeku

You kissed me goodnight

Kau menciumku sebagai ucapan selamat malam

[Refrain]

You bewitch me

Kau menyihirku

Every damn second you're with me

Tiap menit kau bersamaku

I try to think straight

Aku berusaha berpikir lurus

But I'm failing so badly

Tapi aku selalu gagal

I'm coming apart

Aku datang

You wrote me a note, cast a spell on my heart

Kau menuliskan catatan berisi mantra di hatiku

And bewitched me

Dan menyihirku

Bewitched me, you bewitched me

Menyihirku, kamu menyihirku

