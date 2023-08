Chord Kunci Gitar Ra Nompo Balimu - Vadesta, Lirik Lagu: Rembulan Wengi Iki Ngelingake Kowe

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Ra Nompo Balimu yang dinyanyikan oleh Vadesta.

Lagu Ra Nompo Balimu merupakan single keempat dari Vadesta.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ranompo Balimu - Vadesta

Intro: F G C -G/B Am

F G C

.

C G Am Em

rembulan wengi iki ngelingake kowe

F G

sing mbiyen ngancani susah lan senengku

C E Am Em

kowe tau janji, janji sehidup semati

F G C G

karo aku sing tenanan iki

.

C G Am Em

aku sayang kowe ra ono liyane

F G

tanpo tak sadari netes eluh iki

C E Am Em

aku kurang opo nganti kowe iso tego

F G C

ninggal lungo milih karo wong liyo

.

F G Em Am

yen kowe getun.. ojo bali karo aku

Dm G C

aku wis ra nompo balimu ning uripku

.

Reff:

F G

kowe ra ngerti perasaan iki

Em Am

ajur mumur tok larani

Dm G

kowe ra ngerti perjuangan iki

C

mung tok anggep angin wengi

.

F G

cukup aku sadar diri

Em Am

mugo kowe oleh ganti

Dm

aku kudu kuat ati

G C

aku lilo nompo kabeh iki

.

Musik: F G Em Am

Dm G C

F G Em Am

Dm G C



F G Em Am

yen kowe getun, ojo bali karo aku

Dm G C

aku wis ra nompo balimu, ning uripku

.

Reff:

F G

kowe ra ngerti perasaan iki

Em Am

ajur mumur tok larani

Dm G

kowe ra ngerti perjuangan iki

C

mung tok anggep angin wengi

.

F G

cukup aku sadar diri

Em Am

mugo kowe oleh ganti

Dm

aku kudu kuat ati

G C

aku lilo nompo kabeh iki, hoo oo

.

F G

kowe ra ngerti perasaan iki

Em Am

ajur mumur tok larani

Dm G

kowe ra ngerti perjuangan iki

C

mung tok anggep angin wengi

.

F G

cukup aku sadar diri

Em Am

mugo kowe oleh ganti

Dm

aku kudu kuat ati

G C

aku lilo nompo kabeh iki

Dm

aku kudu kuat ati

G C

aku lilo nompo kabeh iki

.

Outro:

F G

tak kuatke atiku

Em Am

masio wis ora karo kowe

Dm G F G C..

tresno iki ora iso dadi siji

