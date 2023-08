Lirik dan Terjemahan Lagu Pieces - Sum 41: I Tried to be Perfect But Nothing Was Worth it

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Pieces yang dipopulerkan oleh grup band Sum 41.

Lagu ini masuk dalam album Chuck yang dirilis pada tahun 2004.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Pieces - Sum 41:

I tried to be perfect

Aku mencoba menjadi sempurna

But nothing was worth it

Tapi tak satupun yang bisa ku lakukan

I don't believe it makes me real

Aku tak percaya itu akan membuatku menjadi nyata

I thought it'd be easy

Aku berpikir itu akan mudah

But no one believes me

Tapi tak satupun yang percaya

I meant all the things I said

Aku katakah semua hal

If you believe it's in my soul

Jika kau percaya itu ada dalam diriku

I'd say all the words that I know

Aku akan katakan semua yang kutahu

Just to see if it would show

Jika itu akan menunjukkan

That I'm trying to let you know

Bahwa aku ingin mencoba memberitahumu

That I'm better off on my own

Bahwa lebih baik aku sendiri

This place is so empty

Tempat ini begitu sepi

My thoughts are so tempting

Pikiranku begitu tergoda

I don't know how it got so bad

Aku tak tahu bagaimana itu bisa menjadi buruk

Sometimes it's so crazy

Kadang itu terasa gila

That nothing can save me

Bahwa tak satupun bisa menyelamatkanku

But it's the only thing that I have

Tapi itu adalah satu satunya hal yang kupunya

If you believe it's in my soul

Jika kau percaya tentangku

I'd say all the words that I know

Aku akan mengatakan semua hal yang ku tahu

Just to see if it would show

Hanya untuk menunjukkan

That I'm trying to let you know

Bahwa aku mencoba agar kau tahu

That I'm better off on my own

Lebih baik aku sendiri

On my own

Dengan diriku

I tried to be perfect

Aku mencoba untuk sempurna

It just wasn't worth it

Dan itu tak berhasil

Nothing could ever be so wrong

Tak pernah merasa itu begitu salah

It's hard to believe me

Sulit untuk mempercayaiku

It never gets easy

Ini tak akan mudah

I guess I knew that all along

Aku harap tahu segalanya

If you believe it's in my soul

Jika kau percaya itu ada pada diriku

I'd say all the words that I know

Aku akan mengatakan semua hal yang kutahu

Just to see if it would show

Hanya untuk menunjukkan

That I'm trying to let you know

Bahwa aku mencoba untuk memberitahumu

That I'm better off on my own

Bahwa aku lebih baik sendiri

