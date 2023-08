Agensi Konfirmasi Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun Jalin Hubungan Spesial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Kabar menghebohkan di industri hiburan Korea Selatan.

Dikabarkan, Jisoo BLACKPINK menjalin hubungan spesial dengan aktor Ahn Bo Hyun.

Gosip Jisoo BLACKPINK berhubungan spesial dengan aktor Ahn Bo Hyun beredar.

Adapun hal ini bermula dari postingan Dispatch yang melaporkan bahwa Jisoo dan Ahn Bo Hyun berkencan.

Dispatch juga membagikan foto ketika keduanya bertemu di rumah Jisoo.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Jisoo, YG Entertainment dan agensi Ahn Bo Hyun, FN Entertainment membenarkannya.

"Mereka saling mengenal dengan perasaan positif," ungkapnya, dikutip dari Soompi, Kamis (3/8/2023).

"Kami akan berterima kasih jika kalian memandang mereka dengan hangat," lanjutnya.

Sebagai tambahan, Ahn Bo Hyun merupakan model dan juga aktor.

Sejak debut akting pada 2014, Bo Hyun telah membintangi banyak film dan drama seperti Descendants of the Sun (2016), Dokgo Rewind (2018), Her Private Life (2019).

Ia meraih kesuksesan dan menjadi titik balik dalam karier aktingnya melalui drama Itaewon Class (2020).