Lirik Lagu dan Terjemahan That Part - Lauren Spencer Smith: When You Hold Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu That Part yang dipopulerkan oleh Lauren Spencer Smith.

Lauren Spencer Smith merilis lagu berjudul That Part pada 25 Mei 2023.

Simak lagu That Part yang dinyanyikan oleh Lauren Spencer Smith lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

We've only been dating for a year

(Kami baru berpacaran selama satu tahun)

But I'm gonna take a risk and sound a little weird

(Tapi aku akan mengambil risiko dan terdengar sedikit aneh)

I want the picket fences

(Saya ingin pagar piket)

And an arch around the entrance

(Dan sebuah lengkungan di sekitar pintu masuk)

Two Ikea twin beds for the kids

(Dua tempat tidur kembar Ikea untuk anak-anak)

It's normal to be a little scared

(Itu normal untuk menjadi sedikit takut)

But I wanna bend the rules and play some truth or dare

(Tapi saya ingin membengkokkan aturan dan memainkan kebenaran atau tantangan)

So ask me any question

(Jadi, ajukan pertanyaan apapun kepada saya)

I don't really care

(Saya tidak terlalu peduli)

The only thing I care about is if you'll meet me there

(Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah jika Anda akan bertemu saya di sana)

And I wanna take your name

(Dan aku ingin mengambil namamu)