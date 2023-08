LMAC Music for All Fest 2023 Siap Digelar, Intip Line Up dan Harga Tiketnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Festival musik K-Pop, LMAC Music for All Fest 2023 siap digelar.

Para pecinta musik K-Pop bisa mempersiapkan diri untuk menyaksikan penampilan idolanya.

Terutama untuk para penggemar Taeyang dan Secret Numbar, dua bintang Korea itu akan memeriahkan festival tersebut.

Dikutip dari akun Instagramnya, intip line up LMAC Music for All Fest 2023 yang akang digelar dua hari yakni 8-9 September 2023.

Di Day 1 akan ada Taeyang, Secret Number, Mahalini, Rizky Febrian, Fourtwnty dan DJ Dipha Barus.

Dilanjut pada Day 2, akan ada The Rose, Apink, Gigi, Maliq D'Enssentials, dan Weird Genius

Pihak penyelenggara pu telah mengumumkan harga tiket untuk festival tersebut yang dibagi ke dalam dua kategori, yakni Daily Pass serta 2 Day Pass.

Berikut rangkuman daftar harga tiketnya:

Untuk Daily Pass:

Diamond: Rp5,5 juta

Platinum: Rp3,5 juta

Gold: Rp2 juta

Silver: Rp1,5 juta

Bronze: Rp850 ribu

Sementara untuk, 2 Day Pass:

Diamond: Rp10 juta

Platinum: Rp6 juta

Gold: Rp3 juta

Silver: Rp2 juta

Bronze: Rp1juta

Festival LMAC Music for All Fest 2023 akan digelar selama 2 hari pada 8-9 September mendatang di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.