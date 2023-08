Chord Gitar Cinta Tak Harus Memiliki - ST12, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12.

Chord Cinta Tak Harus Memiliki pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Cinta Tak Harus Memiliki - ST12

[Intro] C..Em..Gm..A..Dm..

F..G…..



C

Cinta memang tak

Em

selamanya bisa indah

Gm A

cinta juga bisa berubah

F

menjadi sakit

Fm C

begitu yang kurasakan kini

Dm

perih hatiku

G

tinggal kehancuran…..



C

tak pernah terbayangkan

Em

dan tak pernah terpikirkan

Gm A

cintamu dan cintaku

F

akan berpisah

Fm C

namun harus kurelakan itu

Dm

Untuk hidupmu

G

agar lebih baik…..

[Reff]

F G

maafkan aku..setulus hatimu

C G/B Am

kepergian diriku….itu bukan keinginanku

Dm G

terima saja….dengan pilihan yang lain

C C7

dari orang tuamu…..

F G

jangan bersedih….dengan keadaan ini

C G/B Am

jika kamu menangis….aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja….semua ini kulakukan…..

(C)

untukmu…..



[Int] C..Em..Gm..A..Dm..

F..G…..

[Reff II]

F G

maafkan aku..setulus hatimu

C G/B Am

kepergian diriku….itu bukan keinginanku

Dm G

terima saja….dengan pilihan yang lain

C C7

dari orang tuamu…..

F G

hoo jangan bersedih….dengan keadaan ini

C G/B Am

jika kamu menangis….aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja….semua ini kulakukan…..

C C7

demi kebaikanmu..



F G

hoo jangan bersedih….dengan keadaan ini

C G/B Am

jika kamu menangis….aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja….semua ini kulakukan…..

Dm G

terima saja….semua ini kulakukan…..

F -Dm C F G C

untukmu..

(Tribunnews.com)