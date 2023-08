Lirik Lagu dan Terjemahan Bridge Of Light - Pink: That's When Love Turns Night Time Into Day

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Bridge Of Light yang dipopulerkan oleh penyanyi Pink.

Lagu Bridge Of Light dirilis pada 28 November 2011.

Lirik lagu Bridge Of Light milik Pink tersebut ditulis oleh penulis lagu asal Amerika Serikat Alecia Moore dan Billy Mann.

Sejak pertama kali dirilis lagu Bridge Of Light telah ditonton sebanyak 8,3 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Bridge Of Light yang dinyanyikan oleh Pink dalam artikel berikut:

Just when you think

Tepat saat kau pikir

Hope is lost

Harapan tlah sirna

And giving up

Dan menyerah

Is all you got

Hanya itu yang kau bisa

And blue turns black

Dan biru menjadi hitam

Your confidence is cracked

Keyakinanmu hancur

There seems no turning back from here

Seakan-akan tak ada jalan kembali dari sini

Sometimes there isn't an obvious explanation

Terkadang tak ada penjelasan pasti

Why the holiest hearts can feel the strongest palpitations

Mengapa hati yang paling suci bisa rasakan debar jantung terkuat