Michelle Nangis Menjerit di Pengadilan, Pinkan Mambo Justru Cuek karena Takut pada Keluarga Steve

TRIBUNNEWS.COM - Michelle Ashley menangis hingga menjerit di pengadilan dalam sidang kasus pelecehan seksual yang dilakukan suami Pinkan Mambo, Steve Wantania.

Mengetahui Michelle menangis sampai menjerit-jerit, Pinkan Mambo justru bersikap cuek karena takut pada keluarga Steve Wantania.

Michelle pun mengaku badannya sampai gemetar saat menjalani sidang kasus pelecehan seksual.

"Di situ aku nggak mau nangis, aku tahan semuanya tapi di waktu yang sama badan aku gemetar," kata Michelle, dikutip dari YouTube NGOBROL ASIX, Selasa (8/8/2023).

"Habis keluar dari pengadilan ada beberapa yang aku menyesal karena nggak cerita semuanya," sambungnya.

Di hadapan Ashanty, Michelle juga menjelaskan bagaimana sikap Pinkan Mambo saat di pengadilan.

Michelle sedih kala ibunya seolah tidak peduli dengan kejadian yang ia alami.

Apalagi saat Pinkan lebih memilih untuk mempercayai dan berada di pihak Steve Wantania.

"Keluar dari pintunya aku pas-pasan sama mami dia lihat aku nangis jerit-jerit," ucap Michelle.

"Dia peluk kamu?" tanya Ashanty.

"Nggak, dia langsung masuk," jawab Michelle.

Pinkan Mambo cuek saat Michelle Ashley menangis sampai menjerit-jerit di pengadilan. (YouTube NGOBROL ASIX/Tangkapan Layar)

Lantas, Michelle langsung mengirimkan pesan pada Pinkan Mambo untuk menanyakan alasan di balik sikap cuek sang ibu.

"Aku tanya mami kenapa nggak say hi to me, terus mami kenapa nggak samperin aku, kenapa tingkahnya kaya mami nggak kenal sama aku

Ternyata alasan di balik sikap cueknya lantaran takut kepada keluarga suaminya.