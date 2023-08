Chord Gitar dan Lirik Lagu Satya Darma Pramuka atau Hymne Pramuka, Lengkap dengan Maknanya

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu satya darma pramuka yang merupakan Hymne Pramuka

Lirik lagu satya darma pramuka atau Hymne Pramuka diciptakan oleh Husein Mutahar.

Penggalan lirik "Satyaku ku darmakan, dharmaku ku baktikan", merupakan lirik lagu satya darma pramuka atau Hymne Pramuka.

Lagu satya darma pramuka atau Hymne Pramuka biasanya dinyanyikan saat kegiatan pramuka terutama saat perayaan Hari Pramuka.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Satya Darma Pramuka atau Hymne Pramuka ciptaan Husein Muntahar:

Intro : C G C G F G C..-G-C

C G F -C

kami..pramuka indonesia

G F C-G

manusia pancasila

F -Em Dm

satya ku ku uu darmakan

G -F C

dharma ku ku uu baktikan

G C G C

agar jaya indonesia

C F Dm G

indonesia..tanah airku

C G C G F G C

kami jadi pandumu..

Sejumlah anggota pramuka. (Warta Kota/YULIANTO)

Makna lagu Satya Darma Pramuka atau Hymne Pramuka