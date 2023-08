Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu Sampai Ka Tulang - David Iztambul: Sabana Mandalam sampai Ka Tulang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord gitar dan lirik lagu Rindu Sampai Ka Tulang yang trending di YouTube.

Lagu Rindu Sampai Ka Tulang populer dibawakan oleh penyanyi David Iztambul yang berduet dengan Fauzana.

Berikut chord gitar dan Lirik Lagu Rindu Sampai Ka Tulang dari David Iztambul & Fauzana :

Intro : C Em F C

F C G C

F C G C G

C F

di tangah malam mato indak talalokkan..

Dm G C

adiak tabayang-bayang di palupuak mato..

F C

sabana bedo cinto denai kini ko..

G C

rindu, rindu, rindu.. hati nak batamu..

F C

sabana bedo cinto denai kini ko..

G C G

rindu, rindu, rindu.. hati nak batamu..

C F

uda den sayang rajo di hati denaiko..

Dm G C

cinto jo kasiah sayang indak ka taganti ..

F C

hanyo ka uda balahan si jantuag hati..

G C

rindu, rindu, rindu.. kito samo marindu..

F C

hanyo ka uda balahan si jantuag hati..

G C G

rindu, rindu, rindu.. kito samo marindu..

Reff :

C

sabana mandalam sampai ka tulang

Em

kasiah nan jo sayang

F Em

denai ka adiak surang..

Dm

indak ka den buek adiak taluko

G

salamo badan ko lai banyao

C G C G

ka denai jago indak ka manduo..

C

sungguah Tuhan indak ka sio-sio

Em

lah tajawek doan denai

F Em

nan salamo nan ko..

Dm

manyatukan cinto kito baduo

G

sanang nan indak bisa takatokan

F G C

baok lah da tuntun denai oh sayang..

F G C

baok lah da tuntun denai oh sayang..

Musik : C Em F C

F C G C

F C G C G

C F

uda den sayang rajo di hati denaiko..

Dm G C

cinto jo kasiah sayang indak ka taganti ..

F C

hanyo ka uda balahan si jantuag hati..

G C

rindu, rindu, rindu.. kito samo marindu..

F C

hanyo ka uda balahan si jantuag hati..

G C G

rindu, rindu, rindu.. kito samo marindu..



Reff :

C

sabana mandalam sampai ka tulang

Em

kasiah nan jo sayang

F Em

denai ka adiak surang..

Dm

indak ka den buek adiak taluko

G

salamo badan ko lai banyao

C G C G

ka denai jago indak ka manduo..

C

sungguah Tuhan indak ka sio-sio

Em

lah tajawek doan denai

F Em

nan salamo nan ko..

Dm

manyatukan cinto kito baduo

G

sanang nan indak bisa takatokan

F G C

baok lah da tuntun denai oh sayang..

F G C

baok lah da tuntun denai oh sayang..

Outro : C Em F C

F C G C

F C G C G





(Tribunnews.com)