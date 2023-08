TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu August yang dipopulerkan oleh penyanyi Taylor Swift.

Lagu August masuk dalam album Folklore yang dirilis pada tahun 2020, lalu.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu New Light - John Mayer: Im The Boy in Your Other Phone

Berikut lirik dan terjemahan lagu August - Taylor Swift :

Salt air, and the rust on your door

Udara dekat pantai, dan karat di pintumu

I never needed anything more

Aku tak pernah membutuhkan apapun lagi

Whispers of "Are you?sure?"

Berbisik, "Apa kau yakin?"

"Never?have I ever?before"

"Aku belum pernah sebelumnya"

But I can see us lost?in the memory

Tapi aku bisa melihat kita hanyut dalam kenangan

August slipped away into a moment in time

Agustus berlalu begitu saja

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita menggeliat dalam sprei

August sipped away like a bottle of wine

Agustus berlalu begitu saja seperti sebotol wine/anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Your back beneath the sun

Punggungmu di bawah sinar mentari

Wishin' I could write my name on it

Berharap aku bisa menulis namaku di sana

Will you call when you're back at school?

Apa kau akan menghubungiku saat kembali ke sekolah?

I remember thinkin' I had you

Aku ingat, aku memilikimu

But I can see us lost?in the memory

Tapi aku bisa melihat kita hanyut dalam kenangan

August slipped away into a moment in time

Agustus berlalu begitu saja

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita menggeliat dalam sprei

August sipped away like a bottle of wine

Agustus berlalu begitu saja seperti sebotol wine/anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Back when we were still changin' for the better

Kembali saat kita masih berusaha jadi lebih baik

Wanting was enough

Menginginkan sudah cukup

For me, it was enough

Bagiku, sudah cukup

To live for the hope of it all

Untuk hidup demi harapan semua itu

Canceled plans just in case you'd call

Membatalkan rencana jaga-jaga kalau kau menelepon

And say, "Meet me behind the mall"

Dan mengatakan, "Temui aku di belakang mal"

So much for summer love and saying "us"

Berlebihan untuk cinta musim panas dan mengatakan "kita"

'Cause you weren't mine to lose

Karena kau bukanlah milikku

You weren't mine to lose, no

Kau bukanlah milikku

But I can see us lost?in the memory

Tapi aku bisa melihat kita hanyut dalam kenangan

August slipped away into a moment in time

Agustus berlalu begitu saja

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita menggeliat dalam sprei

August sipped away like a bottle of wine

Agustus berlalu begitu saja seperti sebotol wine/anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Never mine

Tak pernah jadi milikku

But do you remember?

Tapi apa kau ingat?

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Saat aku berhenti dan mengatakan, "Masuklah ke dalam mobil"

And then canceled my plans just in case you'd call?

Dan kemudian membatalkan rencanaku jaga-jaga kalau kau akan menelepon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Kembali saat aku hidup demi harapan itu semua

"Meet me behind the mall"

"Temui aku di belakang mal"

(Remember when I pulled up and said "Get in the car)

(Ingat saat aku menepi dan bilang "Masuklah ke dalam mobil)

(And then canceled my plans just in case you'd call?)

(Dan kemudian membatalkan rencanaku jaga-jaga kalau kau akan menelepon?)

(Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all)

(Kembali saat aku hidup demi harapan itu semua)

("Meet me behind the mall")

("Temui aku di belakang mal")

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Saat aku berhenti dan mengatakan, "Masuklah ke dalam mobil"

And then canceled my plans just in case you'd call?

Dan kemudian membatalkan rencanaku jaga-jaga kalau kau akan menelepon?

Back when I was livin' for the hope of it all (for the hope of it all)

Kembali saat aku hidup demi harapan itu semua

For the hope of it all, for the hope of it all

Demi harapan semuanya

(For the hope of it all, for the hope of it all)

(Demi harapan semuanya)

(Tribunnews.com)