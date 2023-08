Lirik dan Terjemahan Lagu Golden Hour - JVKE: I Don't Need No Light To See You Shine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Golden Hour' yang dinyanyikan oleh JVKE.

JVKE telah merilis lagu 'Golden Hour' pada Oktober 2022 di kanal YouTube-nya.

Namun belakangan ini, lagu 'Golden Hour' kembali viral di TikTok.

Berikut Lirik Lagu Golden Hour yang Dinyanyikan oleh JVKE:

It was just two lovers

Sittin' in the car, listening to Blonde

Fallin' for each other

Pink and orange skies, feelin' super childish

No Donald Glover

Missed call from my mother

Like, "Where you at tonight?" Got no alibi

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)

We were just two lovers

Feet up on the dash, drivin' nowhere fast

Burnin' through the summer

Radio on blast, make the moment last

She got solar power

Minutes feel like hours

She knew she was the baddest, can you even imagine

Fallin' like I did?

For the love of my life

She's got glow on her face

A glorious look in her eyes

My angel of light

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)

Terjemahan Lagu Golden Hour yang Dinyanyikan oleh JVKE:

Itu hanya dua kekasih

Duduk di dalam mobil, mendengarkan Blonde

Saling jatuh cinta

Langit merah muda dan oranye, terasa sangat kekanak-kanakan

Tidak ada Donald Glover

Panggilan tak terjawab dari ibuku

Seperti, "di mana kamu malam ini?" Tidak punya alibi

Aku sendirian dengan cinta dalam hidupku

Kulitnya gemerlap kerlap kerlip

Pancaran sinar di malam hari

Aku tidak butuh cahaya untuk melihatmu

Bersinar

Ini jam terbaikmu (oh)

Kamu memperlambat waktu

Di jam terbaikmu(oh)

Kami hanya dua kekasih

Kaki di dasbor, tidak mengemudi dengan cepat

Membakar sepanjang musim panas

Radio on blast, jadikan momen terakhir

Dia mendapat tenaga surya

Menit terasa seperti berjam-jam

Dia tahu Dia yang paling jahat, bisakah kau bayangkan

Jatuh seperti yang kulakukan?

Untuk cinta dalam hidupku

Dia punya cahaya di wajahnya

Pandangan yang cerah di matanya

Malaikat cahayaku

Aku sendirian dengan cinta dalam hidupku

Kulitnya gemerlap kerlap kerlip

Pancaran sinar di malam hari

Aku tidak butuh cahaya untuk melihatmu

Bersinar

Ini jam terbaikmu (oh)

Kamu memperlambat waktu

Di jam terbaikmu (oh)

