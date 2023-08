Makna Lirik Lagu dan Terjemahan Bad Religion Frank Ocean, jadi Kontroversi karena Diposting RM BTS

TRIBUNNEWS.COM - Inilah makna lirik lagu dan terjemahan Bad Religion yang dipopulerkan oleh Frank Ocean.

Lagu Bad Religion milik Frank Ocean tengah disorot setelah diunggah oleh RM BTS melalui Instagram Storynya.

Lirik Bad Religion Frank Ocean menimbulkan perdebatan setelah dianggap menghina umat Muslim.

Pasalnya, sepenggal lirik lagu tersebut mengandung kalimat Takbir 'Allahu Akbar' yang biasa diucapkan umat Muslim untuk memuji kebesaran Allah SWT.

RM BTS dinilai menghina umat Muslim setelah mengunggah lagu tersebut.

Adapun berikut ini lirik lagu Bad Religion Frank Ocean yang kini juga trending di aplikasi X (dulu bernama Twitter).

RM BTS (kiri) dikecam hingga dituntut meminta maaf setelah memosting lagu Bad Religion Frank Ocean di akun Instagramnya (kanan).

Taxi driver

Be my shrink for the hour

Leave the meter running

It's rush hour

So take the streets if you wanna

Just outrun the demons, could you?

He said, "Allahu Akbar"

I told him, "Don't curse me"

"Bo Bo, you need prayer"

I guess it couldn't hurt me

If it brings me to my knees, it's a bad religion, ooh

This unrequited love

To me, it's nothing but a one-man cult

And cyanide in my Styrofoam cup

I can never make him love me

Never make him love me

Love me, love me

Love me, love me

Love me, love me

Love me, love me

Love me, love

Taxi driver

I swear I've got three lives

Balanced on my head like steak knives

I can't tell you the truth about my disguise

I can't trust no one

And you say, "Allahu Akbar"

I told him, "Don't curse me"

"Bo Bo, you need prayer"

I guess it couldn't hurt me

If it brings me to my knees, it's a bad religion

Oh, unrequited love

To me, it's nothing but a one-man cult

And cyanide in my Styrofoam cup

I can never make him love me

Never make him love me

No, no, ah

It's a, it's a bad religion

To be in love with someone

Who could never love you

Oh-oh-oh, only bad, only bad religion

Could have me feeling the way I do

Terjemahan Lirik

Pak sopir taksi

Jadilah psikiater saya selama satu jam

Biarkan meteran berjalan

Ini jam sibuk

Jadi ambil jalan-jalan (yang sibuk) jika Anda mau

Larilah lebih cepat dari iblis, bisakah kamu?

Dia berkata, "Allahu Akbar"

Aku mengatakan kepadanya, "Jangan mengutukku"

"Bo Bo, kamu butuh doa"

Aku kira itu tidak bisa menyakitiku

Jika itu membuatku bertekuk lutut, itu adalah agama yang buruk, ooh

Cinta tak berbalas ini

Bagiku, itu hanyalah kultus satu orang

Dan sianida di cangkir styrofoam-ku

Aku tidak pernah bisa membuatnya mencintaiku

Tak pernah membuatnya mencintaiku

Cintai Aku cintai Aku

Cintai Aku cintai Aku

Cintai Aku cintai Aku

Cintai Aku cintai Aku

Cintai aku, cinta