Lirik dan Terjemahan Lagu What Was I Made For? - Billie Eilish: Cause I, I Don't Know How to Feel

Billie Eilish - Simak lirik dan terjemahan lagu What Was I Made For? oleh Billie Eilish

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul What Was I Made For? yang dipopulerkan oleh Billie Eilish.

Penyanyi asal Amerika Serikat ini merilis lagu What Was I Made For? lewat kanal YouTube-nya pada 13 Juli 2023, lalu.

Lagu What Was I Made For? juga merupakan original soundtrack (OST) dari film Barbie The Movie.

Kini klip lagu tersebut telah ditonton hingga 36 juta kali hingga Senin (21/8/2023).

Lirik dan terjemahan What Was I Made For? - Billie Eilish:

[ Verse 1 ]

I used to float, now I just fall down

Dulu aku mengapung, sekarang aku jatuh begitu saja

I used to know, but I'm not sure now

Dulu aku tahu, tapi sekarang aku tidak yakin

What I was made for

Untuk apa aku diciptakan

What was I made for?

Untuk apa aku diciptakan?

Taking a drive, I was an ideal

Berkendara, dulu aku seorang yang ideal, sempurna

Looked so alive, turns out, I'm not real

Terlihat sangat hidup, tapi ternyata, aku tidaklah nyata

Just something you paid for

Hanya sesuatu yang kau beli

What was I made for?

Untuk apa aku diciptakan?