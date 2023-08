TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu All I Want yang dipopulerkan oleh grup band Kodaline.

Lagu ini masuk dalam album In a Perfect World yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut lirik dan terjemahan lagu All I Want - Kodaline:

All I want is nothing more

Semua yang kuinginkan hanyalah

To hear you knocking at my door

Mendengarmu mengetuk pintu rumahku

'Cause if I could see your face once more

Karena jika aku melihat wajahmu sekali lagi

I could die a happy man I'm sure

Aku yakin kubisa mati sebagai pria bahagia

When you said your last goodbye

Ketika kau ucapkan selamat tinggal

I died a little bit inside

Sedikit hatiku mati

I lay in tears in bed all night

Aku menangis di tempat tidurku sepanjang malam

Alone without you by my side

Sendirain tanpamu disisiku

But if you loved me

Namun jika kau mencintaiku

Why'd you leave me

Mengapa kau meninggalkanku

Take my body

Bawalah tubuhku

Take my body

Bawalah tubuhku

All I want is

Semua yang kuinginkan

And all I need is

Dan semua yang kuinginkan hanyalah

To find somebody

Menemukan seseorang

I'll find somebody like you

Aku kan menemukan seseorang sepertimu

So you brought out the best of me

Jika kau mengambil yang terbaik dariku

A part of me I've never seen

bagian diriku yang tak pernah kulihat

You took my soul and wiped it clean

Kau mengambilkan jiwaku dan membersihkannya

Our love was made for movie screens

Cinta kita tercipta tuk jadi adegan film

But if you loved me

Namun jika kau mencintaiku

Why'd you leave me

Mengapa kau meninggalkanku

Take my body

Bawalah tubuhku

Take my body

Bawalah tubuhku

All I want is

Semua yang kuinginkan

And all I need is

Dan semua yang kuinginkan hanyalah

To find somebody

Menemukan seseorang

I'll find somebody

Aku kan menemukan seseorang

But if you loved me

Namun jika kau mencintaiku

Why'd you leave me

Mengapa kau meninggalkanku

Take my body

Bawalah tubuhku

Take my body

Bawalah tubuhku

All I want is

Semua yang kuinginkan

And all I need is

Dan semua yang kuinginkan hanyalah

To find somebody

Menemukan seseorang

I'll find somebody like you

Aku kan menemukan seseorang sepertimu

(Tribunnews.com)