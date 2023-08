Lirik dan Terjemahan Lagu Be Mine - Boy Pablo: I Wanna Know, Will You be Mine?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Be Mine yang dinyanyikan oleh Boy Pablo.

Lagu Be Mine telah dirilis pada 12 Juli 2022.

Official video lagu Be Mine telah dirilis di YouTube Boy Pablo pada 12 Juli 2022.

Lirik dan Terjemahan Lagu Be Mine - Boy Pablo:

[Verse 1]

Baby, esta situación me vuelve crazy

'Cause when you see me go by, I can see that you're smiling at me

Me derrite el corazón

You've been crossing my mind lately

Wanna know if I have crossed yours too

[Pre-Chorus]

Yo sufriendo aquí estoy

Esperando tu amor

[Chorus]

I wanna know, will you be mine? (Be mine, baby)

Just take a chance, don't waste your time (You know that I'm a catch)

'Cause you deserve to be with someone like me, baby girl

Will you be mine? (Vamos)

[Verse 2]

Picture me making you taquitos

Bailando dеspacito, wachita y wachito

'Cause I want you ('Cause I want you)

Know you want me (Know you want mе)

So come on now (So come on now)

Girl, I'm right here (Right here)

Entrega los besitos, por favor (Wepa)

[Chorus]

I wanna know, will you be mine? (Be mine, baby)

Just take a chance, don't waste your time (You know that I'm a catch)

Cause you deserve to be with someone like me, baby girl

Will you be mine? (Cumbiarock)

Terjemahan Lagu Be Mine - Boy Pablo:

Sayang, situasi ini membuatku gila

Karena saat kau melihatku pergi, aku bisa melihatmu tersenyum padaku

Meluluhkan hatiku

Kau telah terlintas di pikiranku belakangan ini

Ingin tahu apakah aku juga ada di pikiranmu

Aku menderita di sini

Menunggu cintamu

Aku ingin tahu, maukah kamu menjadi milikku? (Jadilah milikku sayang)

Lakukan saja, jangan buang waktumu (Kau tahu aku menarik)

Karena kau pantas bersama seseorang sepertiku, sayang

Maukah kau akan menjadi milikku? (Ayo pergi!)

Bayangkan aku membuatkanmu taquitos, Menari perlahan, wachita dan wachito

Karena aku menginginkanmu (Karena aku menginginkanmu)

Tahu kau menginginkanku (Tahu kau menginginkanku)

Jadi ayolah sekarang (Jadi ayolah sekarang)

Gadis aku di sini (Di sini)

Tolong beri ciuman (Weeeepaaa!)

Aku ingin tahu, maukah kamu menjadi milikku? (Jadilah milikku sayang)

Lakukan saja, jangan buang waktumu (Kamu tahu bahwa aku menarik)

Karena kau pantas bersama seseorang sepertiku, sayang

Apakah kau akan menjadi milikku? (Cumbiarock!)

