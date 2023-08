Chord Ukulele Lagu Nemen - Gildcoustic: Ngomongo Jalukmu Piye, Tak Turutane, Tak Usahakne

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Nemen yang dipopulerkan oleh Gildcoustic dalam artikel berikut ini.

Lagu Nemen kini tengah viral di media sosial dengan kutipan lirik: 'ngomongo jalukmu piye, tak turutane, tak usahakne'.

Video lirik nemen telah dirilis di kanal YouTube GildCoustic Official pada 16 Januari 2023, lalu.

Kini klip tersebut sudah ditonton lebih dari 28 juta kali.

Chord Ukulele Nemen - Gildcoustic:

Stem : F# B Eb G#

Intro : F G Em Am

F G Am

Kudune kowe ngerti

F G C

Tresnoku nomer siji

F G Em Am

Penake lehmu mblenjani janji

Dm G C

Kowe tego nglarani

F G Am

Usahaku wes ra kurang-kurang

F G C

Gematiku wes pol-polan

F G

Pas aku dolan jebul

Em Am

Ketemu kowe neng ndalan

Dm G C

Kowe konangan gendakan

F G C

Ngomongo njalukmu piye

Em F G C

Tak turutane tak usahakne

F G

Aku ra masalah

Em Am

Yen kon berjuang dewe

Dm

Sing penting kowe

G C

Bahagia endinge

Reff :

F

Nanging ngopo

G Em

Walesanmu neng aku

A Dm

Kowe luwih milih dek'e

G C C7

Kowe ninggal aku, ninggal tatu

F

Kurang opo

G Em Am

Nek ku mertahanke kowe

Dm G C

Kowe malah ngeboti liyane

.

Musik : F G Em A Dm G C

.

o..oooo.. oo

.

F G Em Am

uuu.. uu

.

Dm

Pikiren bahagiamu

G

Aku gampang

.

F G C

Ngomongo.. njalukmu piye

Em F G C

Tak turutane.. tak usahakne

F G

Aku ra masalah

Em Am

Yen kon berjuang dewe

Dm

Sing penting kowe

G C

Bahagia endinge

Kembali ke reff

