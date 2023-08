Lirik Lagu dan Terjemahan Bed Of Lies - Nicki Minaj: There's One Thing I Need to Know

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Bed Of Lies yang dipopulerkan oleh penyanyi Nicki Minaj.

Lagu Bed Of Lies dirilis pada 16 November 2014 dalam album 'The Pinkiprint'.

Nicki Minaj pernah membawakan lagu Bed Of Lies berduet bersama Skylar Grey dalam acara American Music Awards tahun 2014.

Lirik lagu Bed Of Lies ditulis oleh pencipta lagu Alex da Kid dan Vinay Vyas.

Simak lirik lagu Bed Of Lies yang dinyanyikan oleh Nicki Minaj lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Do you ever think of me when you lie?

Pernahkah kau memikirkanku saat kau berbaring?

Lie down in your bed, your bed of lies

Berbaring di ranjangmu, ranjang dustamu

And I knew better than to look in your eyes

Dan aku tahu tak ada gunanya menatap matamu

They only pretend you would be mine

Kedua matamu hanya berpura-pura seolah kau kan jadi milikku

And oh how you made me believe

Dan oh sungguh kau tlah membuatku percaya

You had me caught in every web that you weaved

Kau membuatku terperangkap di setiap jaring yang kau rajut

But do you ever think of me when you lie?

Tapi pernahkah kau memikirkanku saat kau berbaring?

Lie down in your bed, your bed of lies

Berbaring di ranjangmu, ranjang dustamu

You could never make eye contact

Kau tak pernah bisa lakukan kontak mata