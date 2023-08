Serial Gadis Kretek Akan Diputar Perdana dalam 2 Program di Busan International Film Festival 2023

TRIBUNNEWS.COM - Serial Netflix Gadis Kretek akan diputar perdana di Busan International Film Festival ke-28 di Korea Selatan.

Busan International Film Festival ke-28 berlangsung dari 4 hingga 13 Oktober 2023.

Nantinya dua episode pertama Gadis Kretek akan diputar dalam program 'Special Program in Focus: Renaissance of Indonesian Cinema' dan 'On Screen'.

Serial Gadis Kretek disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah.

Special Program in Focus: Renaissance of Indonesian Cinema berfokus pada industri film Indonesia yang tumbuh dengan pesat.

Nantinya dalam program ini akan menghadirkan tujuh film panjang dan lima film pendek Indonesia, salah satunya serial Gadis Kretek.

Sementara itu, program On Screen akan menampilkan lima tayangan dari penyedia layanan streaming.

Dari lima tontonan pilihan, Gadis Kretek menjadi satu-satunya tayangan Indonesia yang diputar di program ini, empat lainnya berasal dari Korea Selatan.

Kamila Andini mengaku bangga bisa membawa Gadis Kretek ke Busan International Film Festival.

Ia percaya kekuatan cerita Gadis Kretek yang memadukan tema cinda dan sejarah bisa dinikmati berbagai kalangan.

“Saya bangga dapat membawa kisah Indonesia yang penuh makna ini ke Busan International Film Festival,” ujar Kamila Andini.

Dian Sastrowardoyo dalam serial Gadis Kretek (netflix.com)

“Saya percaya kekuatan cerita Gadis Kretek yang memadukan tema cinta dan sejarah akan dapat dinikmati oleh penonton di mana saja,” sambungnya.

Sebagai informasi, video teaser Gadis Kretek juga diputar dalam acara Content Asia Summit 2023 yang digelar Rabu (23/8/2023) lalu.

Acara tersebut dihadiri oleh Kamila Andini dan Netflix SEA Content Director, Malobika Banerji.