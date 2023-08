Luna Maya Rayakan Pesta Ulang Tahun ke-40, Maxime Bouttier Nyatakan Cinta dan Cium Pipi sang Artis

Tangkapan layar YouTube The Hermansyah A6

TRIBUNNEWS.COM - Maxime Bouttier tak ragu untuk menyatakan cintanya hingga mencium pipi Luna Maya.

Hal ini dilakukan Maxime Bouttier pada perayaan ulang tahun Luna Maya ke-40 di Bali.

Diketahui, pesta ulang tahun tersebut mengusung tema ala festival musik Coachella dan diberi nama Lunachella.

Dalam momen bahagia tersebut, terdapat beberapa rekan artis yang turut hadir, di antaranya Ashanty, Paula Verhoeven, serta Tya Ariestya yang tergabung dalam genk Cendol.

Selain itu, ada pula Melaney Ricardo dan Ayu Dewi yang menjadi host di acara tersebut.

Dikutip dari YouTube The Hermansyah A6, Kamis (31/8/2023), Melaney Ricardo berkelakar Luna Maya akan menikah pada tahun depan.

"Guys, siap-siap karena Luna akan menikah tahun depan, kata-kata doa ya," ucap Melaney Ricardo dalam bahasa Inggris yang disambut oleh sorak-sorai dari para kerabat yang hadir dan turut mendoakan.

Ucapan Melaney Ricardo itu pun membuat Luna Maya kaget hingga menutup mulutnya.

Selain itu, ada pula aktor Maxime Bouttier yang juga hadir merayakan ulang tahun Luna Maya.

Bahkan, Maxime Bouttier yang diduga menjalin kedekatan dan hubungan spesial dengan Luna Maya tersebut tak ragu untuk menyatakan cintanya kepada mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Saat itu, Melaney Ricardo meminta Maxime Bouttier untuk menyampaikan kata-kata kepada Luna Maya.

"Luna, I love you so much," ungkap Maxime Bouttier.

Sontak, Melaney Ricardo meminta Maxime Bouttier untuk mencium Luna Maya.

"Cium dong, cium! Cium! Cium!" seru Melaney.