Chord Gitar Wake Me Up When September Ends - Green Day, Dimaikan dari Kunci C

[Intro]

C C C

C Em

Summer has come and passed

Am G

The innocent can never last

F Fm C

Wake me up when September ends

C Em

Like my father's come to pass

Am G

Seven years has gone so fast

F Fm C Bm

Wake me up when September ends

[Reff:]

Am Em

Here comes the rain again

F C Bm

Falling from the stars

Am Em

Drenched in my pain again

F G

Becoming who we are

[verse:]

C Em

As my memory rests

Am G

But never forgets what I lost

F Fm C Bm

Wake me up when September ends

[Intro]

C C C

[Verse:]

C Em

Summer has come and passed

Am G

The innocent can never last

F Fm C

Wake me up when September ends

C Em

Ring out the bells again

Am G

Like we did when spring began

F Fm C

Wake me up when September ends

[Reff:]

Am Em

Here comes the rain again

F C Bm

Falling from the stars

Am Em

Drenched in my pain again

F G

Becoming who we are

[verse:]

C Em

As my memory rests

Am G

But never forgets what I lost

F Fm C Bm

Wake me up when September ends

[Interlude:]

Am Em F C Bm

Am Em F C G

C

[Verse:]

C Em

Summer has come and passed

Am G

The innocent can never last

F Fm C

Wake me up when September ends

C Em

Like my father's come to pass

Am G

Twenty years has gone so fast

F Fm C

Wake me up when September ends

[Ending:]

F Fm C

Wake me up when September ends

F Fm C

Wake me up when September ends

