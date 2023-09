Chord Ukulele Kembang Wangi - Happy Asmara, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Kembang Wangi yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Kediri, Jawa Timur, Happy Asmara.

Lagu Kembang Wangi telah dirilis pada 10 februari 2023.

Video klip Kembang Wangi tayang di kanal YouTube Happy Asmara Music.

Berikut chord ukulele Kembang Wangi - Happy Asmara:

Stem : F Bb D G

Reff:

G

Kembang seng wangi

D Em

Nggo sandaran kupu-kupu

E Am D

Kowe tak sayangi dadi separuh nyowoku

G

Bakal tak jogo

Bm Em

Tak sirami saben dino

D Am Bm

Mugo tetep iso mekar lan wangi

C D G

Dadi tondo tresno sejati

.

Intro: C Bm Em Bm F G

.

G Bm Em Bm

Maturnuwun Gusti pun maringi tresno gemati

C D G

Seng tak sayang raiso keganti

Am D Bm Em

Masio akeh alangan seng awakdewe adepi

Am D

Iso dirampungi mergo tulus ati

.

G D

Bebasan koyo langit

Em Bm

Dikebaki lintang-lintang

C D G

Seng madangi petenge atiku

Am D

Maturnuwun wes dadi

Bm Em

Mawar seng wangi

Am D

Titipane Gusti seng tak jagani

.

Reff:

G

Kembang seng wangi

D Em

Nggo sandaran kupu-kupu

E Am D

Kowe tak sayangi dadi separuh nyowoku

G

Bakal tak jogo

Bm Em

Tak sirami saben dino

D Am Bm

Mugo tetep iso mekar lan wangi

C D G

Dadi tondo tresno sejati

(Kembali Ke Reff)

