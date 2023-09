Jadwal Tayang Film The Nun 2 Besok di Bioskop Jakarta, 6 September 2023

Poster film The Nun 2 (2023) - Jadwal tayang film The Nun 2 di bioskop Jakarta besok, Rabu (6/9/2023). Upaya Suster Irene melawan kekuatan jahat dari Valak.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film The Nun 2 di bioskop Jakarta besok, Rabu (6/9/2023).

Film The Nun 2 dijadwalkan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia besok.

Diketahui, film The Nun 2 merupakan sekuel dari film The Conjuring dan The Nun pertama yang dirilis pada 2018.

Sejumlah bintang yang berperan dalam film The Nun 2 di antaranya ialah Taissa Farmiga, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Storm Reid, Jonas Bloquet, Katelyn Rose Downey, hingga Anouk Darwin Homewood.

Kisah dalam film The Nun 2 menceritakan tentang upaya Suster Irene (Taissa Farmiga) berhadapan lagi dengan kekuatan jahat yang sangat besar, Valak, sang biarawati iblis demi kedamaian hidupnya serta orang-orang di sekitarnya.

Bagi Anda yang berada di Jakarta, simak jadwal tayang film The Nun 2 di bioskop XXI dan CGV, besok.

Jadwal Tayang Film The Nun 2 di Bioskop XXI Jakarta

AEON MALL TANJUNG BARAT XXI

12:45; 14:50; 16:55; 19:00; 21:05

ARION XXI

12:30; 14:35; 16:40; 18:45; 20:50

ARTHA GADING XXI

12:45; 14:50; 16:55; 19:00; 21:05

ATRIUM XXI

12:30; 14:35; 16:40; 18:45; 20:50

BASSURA XXI

12:45; 14:50; 16:55; 19:00; 21:05

BAYWALK PLUIT XXI

12:30; 14:35; 16:40; 18:45; 20:50

BLOK M SQUARE

12:15; 14:20; 16:25; 18:30; 20:35