Chord Gitar dan Lirik Lagu Virus - Slank: Aku Gak Mau Menjadi Setan yang Menakutimu

Berikut chord gitar dan lirik lagu Virus yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Virus dirilis oleh Slank pada tahun 2001.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Virus - Slank:

[Intro] Dm F C G 2x

Dm F C G

Aku gak mau menjadi setan yang menakutimu

Dm F C G

Aku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu

Am Em F C Em

Yang aku mau kau mencoba .. tuk mengenal aku

Am Em F Fm

Yang aku mau kau belajar .. tuk mencintai aku

Am C G

Tulus .. dan apa adanya ..

[Musik] Dm F C G

Dm F C G

Aku gak ingin seperti api .. membakar hatimu

Dm F C G

Aku gak ingin seperti duri .. yang melukaimu

Am Em F C Em

Yang aku tahu ku mencoba .. terbuka

Am Em F Fm

Yang aku tau ku sengaja .. tuk slalu bicara

Am C G

Jujur .. dan apa adanya ..

[Musik] F C 4x

G

Dm F C

Aku bisa saja menjadi seperti virus

G

Yang melumpuhkanmu

