Pesan Romantis Ikram Rosadi untuk Larissa Chou: Saya akan Lakukan yang Terbaik

TRIBUNNEWS.com - Suami baru Larissa Chou, Ikram Rosadi, meninggalkan pesan romantis untuk sang istri.

Pada Rabu (6/9/2023), Ikram Rosadi mengunggah foto-foto pernikahannya dengan Larissa Chou.

Ikram Rosadi dan Larissa Chou tampak serasi mengenakan pakaian serba putih.

Di slide pertama, terlihat jelas keduanya saling memandang sambil memamerkan cincin dan buku nikah.

Sementara, di slide terakhir, Ikram Rosadi menyelipkan foto dirinya bersama Larissa Chou dan Yusuf.

Tak banyak bicara, Ikram Rosadi menuliskan pesan singkat yang romantis untuk Larissa.

"Saya akan melakukan yang terbaik, Rissa (emoji hati merah)" tulis Ikram Rosadi, dikutip Tribunnews.com.

Unggahan Ikram Rosadi tersebut lantas banjir komentar dari warganet.

Banyak yang memuji suami baru Larissa Chou ini.

"Singkat, padat, sweet."

"Yang ini lebih dewasa dan bijak kayaknya."

"Yusuf jadi mirip sama A Ikram. Happy for you both. Samawa till jannah. Aamiin."

"Meleleh ga tuh."

"Sweet banget. Bahagia selalu kalian bertiga."