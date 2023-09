Lirik Lagu dan Terjemahan Slow Dancing – V BTS: Tunin' Me Up and Back Off Like This

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Slow Dancing yang dipopulerkan oleh V member dari BTS.

Kim Tae-hyung atau yang lebih sering disapa V merupakan salah satu anggota boy band asal Korea BTS.

Pria yang menjalani debutnya sejak tahun 2013 itu baru saja merilis single berjudul Slow Dancing pada hari ini, 8 September 2023.

Lagu ini menjadi salah satu track dalam album pertamanya sebagai solois yang bertajuk Layover bersama beberapa lagu lainnya seperti 'Love Me Again' dan 'Rainy Days'.

Lagu berdurasi 3 menit 10 detik ini menggunakan bahasa Inggris di keseluruhan liriknya.

Berikut ini adalah lirik lagu Slow Dancing yang dinyanyikan oleh V BTS.

Lirik Lagu 'Slow Dancing' - V BTS:

It's about time we get it straight

Gimme a minute if it ain't too late

babe

Stay with me

'Til the end of the day

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away

Tunin' me up and back off like this

What do you want, do you not like it

Stop teasin' me girl

Now you made me

Leave my heart out there

Got it on

Did you?

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away