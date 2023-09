Lirik dan Terjemahan Lagu Remembering Sunday - All Time Low: Forgive Me, I’m Trying To Find

Lirik dan terjemahan lagu Remembering Sunday - All Time Low. Terdapat petikan lirik 'Forgive me, I’m trying to find'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Remembering Sunday yang dinyanyikan oleh All Time Low.

Remembering Sunday merupakan lagu ketiga dalam album All Time Low yang bertajuk 'All Time Low - MTV Unplugged'.

Album All Time Low tersebut dirilis pada 12 Januari 2009.

Dalam lagu Remembering Sunday - All Time Low terdapat petikan lirik 'Forgive me, I’m trying to find'.

Sementara makna lagu Remembering Sunday - All Time Low mengisahkan tentang seorang lelaki tengah merindukan kekasihnya dan berharap dapat kembali bersama.

Lebih lengkapnya, simak lirik dan terjemahan lagu Remembering Sunday - All Time Low berikut ini:

Lirik dan Terjemahan Lagu Remembering Sunday - All Time Low

He woke up from dreaming and put on his shoes

Lelaki itu terbangun dari buaian mimpi dan dia kenakan sepatunya

Started making his way past two in the morning

Mulai berusaha sejak jam dua pagi

He hasn't been sober for days

Berhari-hari dia masih belum sadar

Leaning now into the breeze remembering Sunday

Terbuai hembusan angin, mengenang hari Minggu itu

He falls to his knees, they had breakfast together

Dia pun jatuh berlutut, saat itu mereka nikmati sarapan bersama

But two eggs don't last like the feeling of what he needs

Tapi dua telur tak abadi seperti perasaan yang dia butuhkan

Now this place seems familiar to him

Kini tempat ini rasanya akrab baginya