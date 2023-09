Usai 2 Tahun Sendiri, Pedangdut Reza Zakarya Lepas Status Dudanya dengan Menikahi Amirah Karaman

TRIBUNNEWS.COM - Usai dua tahun menyendiri, penyanyi dangdut Reza Zakarya akhirnya melepas status duda dengan menikahi perempuan cantik bernama, Amira Karaman.

Pernikahan Reza Zakarya dan Amira Karaman tersebut telah digelar di Surabaya, Minggu (10/9/2023), kemarin.

Kabar pernikahan ini dibagikan langsung oleh Reza melalui akun Instagram pribadinya, dan juga live streaming YouTube.

Lewat Instagramnya @reza_zakarya_daa, Reza mengunggah sejumlah foto bahagia pernikahannya dengan sang istri.

Dalam salah satu foto tersebut, Reza dan Amira terlihat begitu sumringah kala memamerkan buku nikah mereka.

Kedua sejoli ini tampak serasi dengan baju pengantin berwarna merah maroon.

Setelah melangsungkan akad nikah, Reza dan Amira juga langsung menggelar pesta resepsi di hari yang sama.

Untuk resepsinya, keduanya memilih busana pengantin berwarna cokelat keemasan.

Reza terlihat tampan dan gagah kala mengenakan setelan jas cokelat.

Sementara Amira tampak anggun dan menawan dengan gaun pengantinnya yang berwarna keemasan.

Ditambah lagi, dengan riasan wajahnya yang bertema Romantic Arabian, semakin membuat penampilan Amira terlihat memukau.

"The royal wedding reception. Congrats on the wedding mr Reza dan mrs Amira.

Thank you for trusting me to invite me on special day in Surabaya.

Special Request from romantic arabian bride by @adelahadad," tulis MUA yang merias Amira. @adelahaddad17, dikutip Tribunnews.com, Senin (11/9/2023).