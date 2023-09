Link Beli Tiket Konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023, Dijual Mulai 21 September 2023

Link beli tiket konser Twice Ready To Be di Jakarta 2023. Penjualan tiket dilakukan pada 21 dan 26 September 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Girl group asal Korea Selatan, TWICE, dikabarkan akan menggelar konser di Jakarta pada 23 Desember 2023.

Konser TWICE yang bertajuk Ready To Be tersebut merupakan rangkaian tur dunia mereka yang ke-5.

Rencananya, konser TWICE Ready To Be akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS).

Promotor konser TWICE di Jakarta 2023, Mecimapro mengumumkan secara resmi bahwa penjualan tiket akan dibuka pada 21 dan 26 September 2023.

Penjualan tiket pada 21 September 2023 dibuka khusus bagi calon penonton yang sudah mendaftar sebagai MCP Membership.

Sementara pada 26 September 2023 untuk penjualan umum atau general sales.

Adapun link beli tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 dapat diakses di sini atau kunjungi laman mecimashop.com dan tiket.com.

Adapun rincian jadwal penjualan tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 yakni sebagai berikut.

Jadwal Pembelian Tiket TWICE Ready To Be di Jakarta 2023

Foto album member TWICE - JYP Entertainment: TWICE Lampaui 1 Juta Pre-Order Album ke-11, 'BETWEEN 1&2' (Soompi.com)

1. Membership

Penjualan tiket konser TWICE Ready To Be di Jakarta 2023 yang pertama akan dibuka pada 21 September 2023.

Pembelian tiket konser tersebut hanya dapat dilakukan oleh calon peonton yang sudah mendaftar sebagai MCP Membership 2023.

Pendaftaran membership dapat dilakukan melalui tautan bit.ly/readytobeinjkt.

Bagi calon penonton yang telah menjadi member dapat melakukan pembelian untuk seluruh kategori tiket.